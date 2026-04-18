兒下車暴衝遭撞…家長索賠20萬醫藥費！影片曝光網驚：是台中都市傳說

誰該負責？一名女網友分享，自己正常騎車行經道路時，路旁違停車輛突然有孩童衝出，導致她閃避不及撞上，雖然孩子無大礙，但對方家長卻在調解時開口索賠20萬元，讓她相當崩潰。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」PO出監視器影片，可以發現當時路邊有一輛休旅車違規併排停車，一家人直接在馬路上開門下車。畫面顯示，父親先帶著一名孩童過馬路，接著另一名男童突然從車內衝出，完全未觀察來車狀況，讓她來不及反應，即使緊急煞車仍發生碰撞。

這名女網友指出，在調解委員會上，對方母親聲稱自己有拉住孩子，並反控她車速過快才釀禍，堅持要求賠償20萬元醫藥費。然而從監視器畫面來看，母親當時僅站在一旁，並未有實際制止動作，與說法明顯不符。

這名女網友強調，自己只是正常行駛，並未違規，目前已申請事故鑑定，但仍擔心責任歸屬問題，情緒相當焦慮，忍不住上網詢問「到底誰對誰錯」？

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「媽媽就這樣全程看著耶，真的是親生的嗎？」、「結果看見孩子被撞還很悠哉的走上去查看，完全看不出很擔心的樣子啊」、「前面爸爸跟另一個孩子也沒牽手就直接過，這家人到底怎麼回事？」、「原來用眼睛就能拉人」、「兩隻手都拿著東西還說有拉住小孩」、「說謊成性，可恥的家長」、「算了下，你的反應時間只有1.5秒，應該是零肇責」、「如果是親媽，第一時間看到孩子那樣衝下意識就會伸手拉人了吧」。

事件發生後，有網友起底這名家長其實是台中北屯的都市傳說，常常開著堆滿回收物的車，有時車裡放不下，還會將回收物放在車頂、掛在車外，彷彿是移動的「資源回收場」，對此原PO也曾還原現場表示，「他們要去旁邊的回收場賣回收 」。

事實上，發生車禍當下，若因恐慌、混亂、手足無措，容易加深肇事責任的比例。本站曾報導，律師劉韋廷說明，車禍當下一定要記得別講「沒看到」，只要講了這句話，肇責馬上就被拉高。

劉韋廷表示，很多人發生車禍時驚魂未定，警察一問就說「我沒看到他」，結果警方筆錄上就會寫「應注意而未注意」，肇責瞬間從0%變成40%！而正確說法應是「我有減速觀察，當時對方突然衝出，我雖然緊急煞車，但因慣性才會撞上」，才是保護自己權益的敘述。

劉韋廷提醒，車禍現場要保持冷靜，別急著自責或認錯，且所有說詞都會記進筆錄，如果不確定責任歸屬，都可以請律師協助釐清後再表態。