京都變金都？日作家曝1類餐廳專坑觀光客 林氏璧加碼「和牛陷阱」

台灣人喜愛到日本旅遊，不過定居在台灣的日籍作家下坂泰生在臉書粉專「日本人的歐吉桑」提醒大家，京都現在已不是大家熟悉的京都，若見到招牌有大寫英文的餐廳千萬要避雷，因為這些店多半鎖定觀光客，餐點售價也會特別高，讓他驚呼京都根本變成金錢都市(簡稱金都）。

下坂泰生指出，現在的京都已經不是大家曾經認識的京都了，就連日本人也不會到京都旅遊，相信部分外國旅客也開始有類似的感受，但這只是市場的機制，不用怪別人，也不是店家的錯，不過他仍感嘆「京都已經變成金都了」。

他特別點出，在門口招牌有寫英文的店家要特別注意，因為這類餐廳多半鎖定外國觀光客，售價自然偏高，他舉例像1份漢堡要價約台幣1600元、拉麵1200元、擔擔麵900元，早已超過普遍消費者的能力範圍，當地人都逐漸吃不起這些高價餐點，「若有預算的人請多拜訪，但對一般人來說真的要多加注意」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「說到摃外國人的盤子，日本人摃起來也是毫不手軟」、「別說本地人，我外國人觀光也是避開京都當地...旅遊品質跟過度溢價」、「不只是京都吧，去過札幌、大阪都有這種感覺」、「WAGYU已經快要變成嫌惡設施的關鍵字了」。

日旅達人林氏璧也忍不住分享，「若看到店名，菜單上有英文的WAGYU（和牛）字樣的餐廳，我都會警鈴大作」，他表示這種通常不會對其提供的和牛有任何解釋，是不是國產的，出自哪個縣份，是不是A4、A5等級，一概都不會有說明，但會賣恐怖的價錢。