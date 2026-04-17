快訊

京都男童棄屍案／送養子上學成最後一程 父供稱「一時衝動掐脖」

台積電Q1財報超驚豔卻狠跌？達人揭「利多出盡」背後5大省思

韓職／韓華鷹守備頻頻拖後腿！韓媒感嘆：王彥程到底做錯什麼？

聽新聞
0:00 / 0:00

印1張僅1元！他好奇影印店如何生存？內行解密：半天賺數萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇影印店印1張只要1元，如何養那麼多設備與員工。示意圖／ingimage
一名網友好奇影印店印1張只要1元，如何養那麼多設備與員工。示意圖／ingimage

影印店既便宜又方便，是許多人列印書面資料的首選。一名網友發文，稱影印店印一張只要1元，好奇是如何養那麼多設備與員工的。對此，有內行網友回應，他們主要的收入來源是需要印大量書本的客戶，印彩色一張7元，「一個下午可以賺到幾萬元」。

一名網友在Threads發文，提到影印店印一張只需要1元，但店內有很多設備、員工，加上營業時間長，要開一整天的冷氣，非常好奇到底是靠什麼賺錢的。

另有網友補充，他那邊的影印店印一張只需要0.5元，不只員工數量很多，更是有20台電腦、20台影印機，與原PO一樣非常納悶。

此文一出，有一名內行網友留言回應，影印店主要靠印大量書本賺錢，印彩色的話一張需要7元，一個下午能賺到幾萬元、一個月的請款更是高達20萬到30萬元。

還有其他網友指出，許多客人叫他們調整文件的格式，搞10幾分鐘印1張才賺1元，這種散客不是他們的主要客戶，而是需要大圖、布條、合板類、大量書籍與彩色印刷的客戶，店內的電腦也是給他們使用的，黑白單張或證件影印只是「便民服務」。

也有網友拿「洗衣店」舉例，指出洗衣店也不是靠散客洗襯衫、西裝或被子賺錢的，主要客戶是飯店、診所、養老院、美容院與幼兒園，需要清洗毛巾或床單，同理影印店也是一樣。

不過面臨數位化的時代，傳統影印店的生存也遇到挑戰。一名影印店的老闆曾透露，即使店面開在大學附近，生意依舊十分冷清。對此有網友提出建議，表示開設影印店不只要選擇在大學的附近，也要評估「學校的讀書風氣」，若是該校研究生多，便能抓準其列印論文的需求，不至於和現在一樣生意慘淡。

印刷業

延伸閱讀

她請人修電器「沒給飲料」遭母痛罵 業內人士卻爆：客人送一堆都沒喝

非24小時超商變多了？店員曝辛酸：大夜班半年以上沒人應徵

家裡吃素女兒卻在學校「吃肉」？理由讓媽媽當場愣住 網友看完全讚翻

餘額不足也能搭公車 台灣交通卡1制度讓日本人大讚「好貼心」

相關新聞

印1張僅1元！他好奇影印店如何生存？內行解密：半天賺數萬

影印店既便宜又方便，是許多人列印書面資料的首選。一名網友發文，稱影印店印一張只要1元，好奇是如何養那麼多設備與員工的。對此，有內行網友回應，他們主要的收入來源是需要印大量書本的客戶，印彩色一張7元，「一個下午可以賺到幾萬元」。

早餐店「加蛋20元」太貴？業者公開營業成本：我賣得心安理得

在物價上漲的時代，民眾除了購買日常用品花費增加外，外食費用也隨之增加。近日早餐店加蛋要價20元的話題受到網友們熱議，一位早餐店業者計算店內所有成本，指出現在營業的淨利率約10%而已，20元的蛋他賣得「心安理得」，也呼籲民眾要多支持台灣餐飲業。

她請人修電器「沒給飲料」遭母痛罵 業內人士卻爆：客人送一堆都沒喝

家中電器壞掉找人到府維修，是否需要準備飲料招待？一名女網友發文表示，因沒有提供飲料給維修人員，遭媽媽指責「不禮貌」，讓她相當困惑，引發網友熱議。

家裡吃素女兒卻在學校「吃肉」？理由讓媽媽當場愣住 網友看完全讚翻

現在社會飲食多元，也常見因為各種原因吃素的人。有一名媽媽在Dcard發文說道，家裡有宗教因素所以吃素，但在一次偶然下，發現女兒在學校吃肉，女兒和她解釋原因讓她當場愣住。貼文一出後，網友大讚女兒的觀念正確。

非24小時超商變多了？店員曝辛酸：大夜班半年以上沒人應徵

經營超商除了要面臨同行競爭的壓力外，更要扛起人才流失的問題。一名網友發文，稱近期他發現越來越多超商不開24小時了，很好奇其中的原因，對此，有大夜班的店員回應，近年來超商非常難招到肯上大夜班的人，甚至出現半年以上沒人應徵的情況，最後甚至老闆要親自輪流貼班，顯示缺工是目前超商的最大困境。

新宿遇撞人大叔！他一路緊跟獲道歉 10萬網友讚：超強行動力

「撞人族」通常意指在擁擠的場合中故意撞人、推擠的族群。一名網友發文，表示他在日本新宿站遇到撞人族大叔，直接轉頭一路跟隨，甚至跟著他搭上山手線，直到池袋時大叔終於受不了跟他道歉，對此，網友們紛紛佩服原PO的行動力，稱讚他簡直可以當「偵探」了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。