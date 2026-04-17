印1張僅1元！他好奇影印店如何生存？內行解密：半天賺數萬

影印店既便宜又方便，是許多人列印書面資料的首選。一名網友發文，稱影印店印一張只要1元，好奇是如何養那麼多設備與員工的。對此，有內行網友回應，他們主要的收入來源是需要印大量書本的客戶，印彩色一張7元，「一個下午可以賺到幾萬元」。

一名網友在Threads發文，提到影印店印一張只需要1元，但店內有很多設備、員工，加上營業時間長，要開一整天的冷氣，非常好奇到底是靠什麼賺錢的。

另有網友補充，他那邊的影印店印一張只需要0.5元，不只員工數量很多，更是有20台電腦、20台影印機，與原PO一樣非常納悶。

此文一出，有一名內行網友留言回應，影印店主要靠印大量書本賺錢，印彩色的話一張需要7元，一個下午能賺到幾萬元、一個月的請款更是高達20萬到30萬元。

還有其他網友指出，許多客人叫他們調整文件的格式，搞10幾分鐘印1張才賺1元，這種散客不是他們的主要客戶，而是需要大圖、布條、合板類、大量書籍與彩色印刷的客戶，店內的電腦也是給他們使用的，黑白單張或證件影印只是「便民服務」。

也有網友拿「洗衣店」舉例，指出洗衣店也不是靠散客洗襯衫、西裝或被子賺錢的，主要客戶是飯店、診所、養老院、美容院與幼兒園，需要清洗毛巾或床單，同理影印店也是一樣。

不過面臨數位化的時代，傳統影印店的生存也遇到挑戰。一名影印店的老闆曾透露，即使店面開在大學附近，生意依舊十分冷清。對此有網友提出建議，表示開設影印店不只要選擇在大學的附近，也要評估「學校的讀書風氣」，若是該校研究生多，便能抓準其列印論文的需求，不至於和現在一樣生意慘淡。