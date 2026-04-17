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早餐店「加蛋20元」太貴？業者公開營業成本：我賣得心安理得

聯合新聞網／ 綜合報導
一位早餐店業者計算店內所有成本，表示20元一顆蛋他賣得「心安理得」。 示意圖／AI生成
一位早餐店業者計算店內所有成本，表示20元一顆蛋他賣得「心安理得」。 示意圖／AI生成

物價上漲的時代，民眾除了購買日常用品花費增加外，外食費用也隨之增加。近日早餐店加蛋要價20元的話題受到網友們熱議，一位早餐店業者計算店內所有成本，指出現在營業的淨利率約10%而已，20元的蛋他賣得「心安理得」，也呼籲民眾要多支持台灣餐飲業

近期有網友指出，不少早餐店加蛋已經漲到20元甚至25元，和以前普遍10元相比差很多。許多網友也認為早餐店的蛋價偏貴，並預言因油電、整體物價上漲，蛋價恐怕還會上漲；但也有網友為業者緩頰，認為餐飲成本應要加上人力、租金等開銷，「不能只看蛋價」。

針對早餐店加蛋20元的議題，一位在高雄經營早餐店的業者在Threads發文，公開經營早餐店的所有成本，以一個月營業額60萬為例，扣掉人事成本25%到30%、物料成本40%、房租10%到15%、行銷費5%到10%，最後的淨利率僅有10%左右，也就是真正進口袋的錢只有6萬元。

業者表示，更不用說經營早餐店需要凌晨4點出門備料、要站一整個早上、還有店鋪一個月幾十萬的固定支出，消費者通常只看到蛋的成本3元到4元，但往往看不到剩下的16元花在哪。一顆蛋賣20元，他賣得心安理得，也希望台灣人能真正支持在地的餐飲業者。業者最後留言補充，他的店加蛋是賣15元，文章只是舉例說明，有些店家的營業額可能更低或更高。

此文一出，不少網友覺得如果早餐店蛋價一直上漲，就會跟汽車、房子一樣，「市場會決定供需價格，適者生存」，買得起的人們會吃，如果買不起也沒關係，自己煎來吃就好。

還有網友提出質疑，蛋漲價早餐店跟著漲價合情合理，但如果蛋價格下跌，為何業者不將價格降回來？業者回應，能理解民眾心態，但此情況而言，雖然雞蛋價格下跌，但人事與其他物料成本皆在持續上升，所以整個營運成本並沒有下降。

早餐店 物價 蛋價 餐飲業

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