她請人修電器「沒給飲料」遭母痛罵 業內人士卻爆：客人送一堆都沒喝

家中電器壞掉找人到府維修，是否需要準備飲料招待？一名女網友發文表示，因沒有提供飲料給維修人員，遭媽媽指責「不禮貌」，讓她相當困惑，引發網友熱議。

原PO在Dcard分享，日前家中電器出狀況請師傅到府維修，但她考量到對方手上拿滿工具，不方便接飲料，加上擔心若對方飲用後出現身體不適，可能衍生食安責任問題，因此並未主動提供飲品。沒想到媽媽得知後認為這樣失禮，讓原PO忍不住上網詢問：「想知道一般會拿飲料給維修人員喝嗎？」

貼文曝光後，引來兩派網友討論。有人認為，既然維修服務本身就是付費行為，沒有義務額外招待，「長輩就愛送東西，不需要，錢到位就好，除非他收費很佛我才給」、「你都付錢請他來了，沒請也不會怎樣」、「家裡有飲料我就給，沒有就不會給，又沒有規定一定要」、「這就是扭曲的文化啊，有請被當正常，沒請有人就偷偷給你亂搞」。

也有另一派網友認為，提供師傅飲料是一種貼心的心意，「夏天我都會給他們罐裝且冰過的礦泉水」、「工程超過1～2小時的話，我會準備耶」、「我會請欸，簡單的東西也不會很貴，可是對方會對你有好印象，之後有什麼問題也有順利一些的機會」。

此外，有自稱從事自動門工程的網友現身回應，他提到大部分業主不會提供飲料，偶爾才碰到熱情的業主招待飲料和食物，「但他們如果問（喝飲料）的話，我們都會回絕，畢竟是來這裡工作賺錢的」；還有網友提到丈夫是飲水機安裝、維修人員，她一向反對業主請先生喝飲料，「不喜歡喝的還要轉送別人，別人也不一定喜歡喝，櫃子一堆客人送的飲料沒人喝」。