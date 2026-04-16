家裡吃素女兒卻在學校「吃肉」？理由讓媽媽當場愣住 網友看完全讚翻

現在社會飲食多元，也常見因為各種原因吃素的人。有一名媽媽在Dcard發文說道，家裡有宗教因素所以吃素，但在一次偶然下，發現女兒在學校吃肉，聽了女兒的解釋原因讓她當場愣住。貼文一出後，網友大讚女兒的觀念正確。

媽媽發文表示，女兒今年國小四年級，在學校的人際關係不錯，有一次偶然聊到了營養午餐的情況，女兒表示班上同學不太愛吃，每次抬餐桶都會剩很多，所以會盡量多吃一點，但媽媽此時卻疑惑問：「可是那些不是肉嗎？」

女兒則回應她知道，自己也不是很喜歡吃肉，但是心想動物都被殺死當作食物，卻沒有人想吃，認為這樣很浪費。媽媽聽完當下愣住，想起自己國小時也有這樣過，當初也是因為爸媽要求才吃蛋奶素，女兒也是因為爺爺奶奶的要求才吃素的，於是打算找時間再和女兒聊一下，但也不想勉強她信宗教，不過爺爺奶奶那邊是一大難關。

此文一出後，網友一面倒支持女兒的行為。紛紛留言，「妹妹這樣的想法是對的」、「妳女兒觀念正確，就是不要浪費食物」、「說實在妳們憑什麼逼她吃素，她有選擇食物的權利吧」、「給小孩吃飯的自由，她只是吃肉」、「我覺得妳不用找你女兒談，她的想法很成熟」。

也有人分享自己的經驗，「我表弟被我舅媽逼著吃素，成年以後他直接從家裡搬出去，電話打來也直接拒接」、「我老公家裡吃素，他從小營養午餐都偷吃肉，反正不說爸媽就不知道了」。