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強迫症？台人收鈔票「這動作」超一致 萬人認同：有錢人也會

聯合新聞網／ 綜合報導
數鈔票示意圖。圖／AI生成
數鈔票示意圖。圖／AI生成

一名網友分享自身用錢習慣表示，無論收到百元或千元鈔票，都会先將紙鈔統一翻至同一方向後再收進皮夾，認為這樣能讓金錢看起來更整齊有序。他將這個習慣分享到社群平台後，引發大量討論與關注。

原PO在Threads發文詢問，自己每次整理鈔票方向的行為是否屬於「強迫症」，沒想到貼文迅速累積約1.5萬人按讚，不少人表示也有相同習慣，顯示這樣的用鈔方式並不罕見。

許多網友留言指出，「我會。而且我會把舊的放前面，新的放後面」、「我，而且我還會刻意留漂亮的紙鈔，皺皺醜醜的會先花掉」、「我會欸，這樣錢才會跟著來，才會順，個人認為」、「有財庫，對錢有概念的人大多會這樣子做」、「+1，我還會按新舊順序還有摺痕來放，不然會不舒服」。

另一方面，隨著多元支付普及，仍有不少人習慣使用現金。一名台灣網友也曾分享所謂「台灣特有的給錢方式」，即透過多給零錢來換回整數鈔票。例如消費425元時，會拿出525元付款，藉此直接找回100元鈔票，減少零錢累積。

這種付款技巧引起不少台灣人共鳴，許多人表示日常生活中經常這樣操作，甚至認為台灣人在心算與找零方面相當熟練。不過也有網友指出，在國外使用同樣方式時，店員可能一時難以理解，甚至會將多給的金額退回。

此外，有民眾分享在歐美地區使用此方法的經驗，指出當地因有小費文化，若多付金額，可能被誤認為是給小費，導致誤會。對此，網友提醒，雖然這類用錢習慣在台灣相當普遍，但在不同國家仍需留意文化差異，以免造成不必要的困擾。

鈔票

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