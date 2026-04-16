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非24小時超商變多了？店員曝辛酸：大夜班半年以上沒人應徵

聯合新聞網／ 綜合報導
超商面臨缺工困境，越來越多人不願意做大夜班。跨年上班示意圖。 圖／AI生成
超商面臨缺工困境，越來越多人不願意做大夜班。跨年上班示意圖。 圖／AI生成

經營超商除了要面臨同行競爭的壓力外，更要扛起人才流失的問題。一名網友發文，稱近期他發現越來越多超商不開24小時了，很好奇其中的原因。對此，有大夜班的店員回應，近年來超商非常難招到肯上大夜班的人，最後甚至老闆要親自輪流值班，顯示缺工是目前超商的最大困境。

一名網友在Threads發文，表示他發現很多7-11不再開24小時了，懷疑是否因為請不到人或是生意不好的緣故，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有一名上大夜班的店員回應，這幾年越來越多人不願意做大夜班了，因為不僅要處理進貨等雜事，薪水也不高，許多人嫌工作太多太雜，現在超商員工很多都是中年人居多了。他認識的很多超商大夜班都缺工，「有些甚至缺半年以上都沒人應徵」，老闆還要輪流貼班、互相支援，非常難做。

也有網友提到找代班一天就要3千元以上，「老闆會直接吐血」，加上超商利潤越來越薄，夜班時段本來就沒生意，因此許多加盟主選擇直接解約，讓母公司自己承擔損失。有網友則認為夜班請不到人不如直接不營業，還可以省下電費與空轉租金的費用。

另有網友指出，雖然超商營業24小時很方便、更有安全感，但是所付出的人力成本實在太高，又有安全隱患，所以選擇半夜不營業還比較好。

為了吸引顧客買東西，曾有OK超商貼出告示，指出「老闆已吃土三個月，在享受無償代收服務的同時，還請顧客們多多消費」，從中能感受出店長的無奈，以及超商互相競爭下的搶客困境。

超商 7-11 店員

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