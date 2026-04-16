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新宿遇撞人大叔！他一路緊跟獲道歉 10萬網友讚：超強行動力

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在日本新宿站遇到撞人族大叔，直接一路跟隨到池袋站，大叔最後受不了跟他道歉。圖為東京新宿街頭。 路透
一名網友在日本新宿站遇到撞人族大叔，直接一路跟隨到池袋站，大叔最後受不了跟他道歉。圖為東京新宿街頭。 路透

在擁擠場合中故意撞人、推擠的日本「撞人族」，近期引發眾多討論。一名網友發文，表示他在新宿站遇到一名撞人族大叔後，直接轉頭一路跟隨，最後讓大叔受不了跟他道歉。對此，網友們紛紛佩服原PO的行動力，稱讚他簡直可以當「偵探」了。

一名網友在Threads發文，表示他最近在日本新宿站碰到撞人的大叔，由於剛好沒事，他立刻轉頭跟在大叔的旁邊，「就像朋友一樣」不斷跟隨他的腳步，還跟他搭上山手線電車。

原PO描述，在山手線上，他連抓著把手時也目不轉睛地盯著大叔，直到抵達池袋站，大叔終於不堪其擾，跟他道歉後就下車了。原PO最後諷刺地直呼「好可惜」，本來還希望能跟大叔交個朋友、順便練習日文。

此文一出，獲得將近10萬網友點讚，紛紛讚嘆原PO的行動力，「太讚了，這社會需要更多這樣的行動力」、「再讚一次，終於看到不是自己鼻子摸摸很委屈的文章」、「這種反擊方式真的好瘋，但真的超級有效」、「超級喜歡，瘋掉」、「好愛這種我比你瘋的行動」。

有網友指出原PO從新宿站一路跟著大叔到池袋站，「比撞人還恐怖」，可見台灣人認真起來連自己人都怕，更稱讚原PO跟蹤能力驚人，簡直可以在日本當偵探了；還有網友分享，他曾經遇過拿購物袋攻擊人的大嬸，由於太過生氣，當下他面無表情一路跟隨她、跟著她搭車，最後大嬸被嚇到直接逃跑。

台灣小女孩在日本東京澀谷十字路口被撞飛一事引起社會關注。日旅達人林氏璧曾指出，日本撞人族不是個案，他和家人都有各被撞過1次的經驗，且是明顯感受到對方刻意衝撞、沒有停下腳步或道歉。在日本相關網站上，從2016年5月到2025年7月類似行為有100件以上通報，去日本旅遊的民眾需要格外注意。

撞人 日本旅遊 日本

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