台人赴日參拜脫口1句網笑翻 「寺廟vs神社」正確拜法一次看

到日本旅遊，參訪當地的寺廟與神社是必排行程。不過，近日有網友分享在京都金閣寺參拜時，聽到後方台灣旅客的一句疑惑，讓他當場笑翻，貼文更引發大批網友共鳴，直呼「真的是刻在基因裡的台灣魂」。

一名網友在Threads上發文分享，前陣子在京都著名景點金閣寺參拜時，隱約聽到排在後面的台灣旅客小聲地問旅伴：「咦，啊要先拜天公嗎？」這句充滿台灣道教儀式感的疑問，讓原PO瞬間憋笑，直呼「台灣人真的好鬧」。

貼文曝光後，不少人紛紛承認自己也曾有過類似的困惑，「真的！沒先朝外面拜一下，我都不知道該怎麼開始」、「去東京的寺廟也問我媽，要不要先拜外面」、「一直有一種少了什麼的感覺」。還有網友分享，曾在沖繩波上宮聽到台灣大姐叫同團旅客「去買御守那邊買香」，甚至有人在淺草寺聽到長輩用台語碎唸，「啊謀挖咩ㄎㄧˋ拜拜啊（不然我要去拜拜了）」，讓網友笑虧這根本是「刻在骨子裡的DNA」。

雖然台灣人的反應十分逗趣，但入境隨俗，了解當地的參拜禮儀不僅能展現尊重，也能避免尷尬。其實，日本的「寺廟（佛寺）」與「神社（神道教）」在參拜步驟上略有不同。

據「KANSAI ONE PASS」分享，進入正殿前，多數大寺廟與神社都設有「手水舍」供訪客洗淨身心，正確步驟為：先用右手拿勺子舀水洗左手，再換左手拿勺洗右手；接著用右手舀水倒在左手掌心漱口（切勿直接用勺子就口）；最後將勺子直立，用剩餘的水清洗勺柄後放回原處。

而在主殿前奉納時，則有下列兩種差異： 寺廟參拜步驟 1.將硬幣投入賽錢箱（若有搖鈴可先搖響）。 2.雙手合十，深深鞠躬一次。 3.在心裡向神明祈願。 4.參拜結束後，再深深鞠躬一次。 神社參拜步驟（二拜二拍一拜） 1.將硬幣投入賽錢箱（若有搖鈴可先搖響）。 2.深深鞠躬兩次。 3.拍手兩次。 4.雙手合十，在心裡向神明祈願。 5.參拜結束後，再深深鞠躬一次。

此外，參訪時也應注意脫鞋規定、保持肅靜、切勿在殿內禁止攝影處拍照，並自備零錢以方便捐獻。