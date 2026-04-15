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窮遊玩南韓…「乞丐地圖」成吃土救星！他實測激推：不到100元又好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
「乞丐地圖」精準列出一餐不到台幣215元的餐廳，超高CP值成為小資族的最愛，從韓式定食、日式料理到炸雞披薩通通幫你篩選。圖為一位遊客在首爾明洞購物區拍攝街頭小吃。路透資料照
「乞丐地圖」精準列出一餐不到台幣215元的餐廳，超高CP值成為小資族的最愛，從韓式定食、日式料理到炸雞披薩通通幫你篩選。圖為一位遊客在首爾明洞購物區拍攝街頭小吃。路透資料照

想在南韓吃到道地又便宜的料理？不再只能盲目排隊名店，或許可以試試「乞丐地圖」！該地圖精準列出一餐不到台幣215元的餐廳，超高CP值成為小資族的最愛，從韓式定食、日式料理到炸雞披薩通通幫你篩選。旅韓創作者「不奇而遇 Steven & Sia」親自跟著地圖踩點實測，竟發現只要4,000韓元（約新台幣85元），就能吃到熱騰騰的純粹美味。

近期南韓一份「乞丐地圖」（거지맵）在社群上廣為流傳，別被名字嚇到，這裡的乞丐不代表真正的街友，而是和台灣流行的「乞丐超人」有異曲同工之妙的概念。這份地圖專門鎖定「一餐1萬韓元以下（約台幣215元內）」的超值餐廳，使用者只需動動手指，就能篩選韓式定食、日式料理、炸雞披薩等等各種品項的料理，價格則是從1000至10000韓元（約新台幣21元至215元）不等，由於不僅種類多元且極度親民，剛推出就造成轟動，被廣大網友封為譽為「月底吃土救星」。

為了驗證傳聞，旅居南韓的創作者「不奇而遇 Steven & Sia」便決定親自實測。某天他在忙完行程後直接打開 거지맵，選中一間離他最近、網友推薦的巷弄麵店，點了一碗僅需4,000韓元的鯷魚湯麵（멸치국수）。「結果麵一送上來，我的第一反應真的是有點驚訝」。他分享，雖然配料簡單，僅有豆皮、海苔與辣椒點綴，但湯頭清爽入味，份量更是誠意十足，讓他忍不住大讚：「所以如果要我說，거지맵真的還滿值得推薦的」。

不過「不奇而遇」也提醒，這份地圖對於不同受眾的「實用度」大不同。對於短期觀光客而言，大家赴韓多半想朝聖熱門名店或排隊景點，加上目前「乞丐地圖」在明洞、弘大、聖水等核心戰區的資訊密度仍稍嫌不足，部分店家位置較偏，若特地將其排入主力行程，恐怕會把珍貴的旅遊時光浪費在找路上。

相反地，若你是長期在韓留學、打工度假，或是已經來過無數次、想換個口味的「資深旅韓族」，這份地圖就是絕佳的尋寶指南，「因為那些餐廳不一定有名，看起來甚至還有點普通。可也正是這樣，才更容易吃到那些真正藏在韓國日常生活的味道」。

南韓 首爾 小吃

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