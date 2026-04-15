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行程太滿反而玩不好？ 達人勸「別用首爾方式玩釜山」：節奏是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊粉專指出，不少台灣旅客第一次去釜山時以為行程規劃能像首爾一樣緊湊，實際體驗後才發現其實與首爾有明顯差異。示意圖／ingimage
旅遊粉專指出，不少台灣旅客第一次去釜山時以為行程規劃能像首爾一樣緊湊，實際體驗後才發現其實與首爾有明顯差異。示意圖／ingimage

旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」發文指出，不少台灣旅客第一次去釜山時，常會誤以為行程規劃能像首爾一樣緊湊安排，甚至「一天跑多點」也沒問題，但實際體驗後才發現，釜山的旅遊節奏與地理分布，其實與首爾有明顯差異。

許多旅客也會誤以為釜山海邊景色相似，但實際上各海岸風格差異明顯，包括海雲台的經典氛圍、廣安里的夜景活力、青沙浦的悠閒步調，以及白淺灘的舊城風情，選錯景點可能影響整體體驗。

粉專提醒，釜山自由行不能只依賴地鐵系統，許多景點仍需搭配公車或計程車才能抵達。若以首爾經驗規劃交通，容易低估移動時間，導致行程銜接不順。此外，住宿選擇也常被旅客忽略。海雲台與廣安里適合看海與拍照，但距離地鐵站較遠；西面則交通便利、商圈集中；南浦洞則更適合以市區行程為主的旅客，選錯區域可能增加移動負擔。

文章也強調，釜山與首爾不同，不適合「滿檔打卡式行程」。許多旅遊體驗往往來自意外發現，例如海邊散步、咖啡廳停留或臨時放空，適度留白反而更能感受城市氛圍。另外，釜山海邊氣候變化大，即使白天溫暖，傍晚海風仍可能明顯降溫。

近年南韓旅遊熱度持續上升，因機票價格相對親民，加上部分店家提供中文服務，降低語言門檻，使韓國成為不少台灣旅客的熱門選擇。不過旅遊部落客提醒，即便便利性提升，仍需注意文化差異，以免造成當地困擾或誤會。

旅遊部落客「貓小姐」也整理南韓旅遊10大注意事項，包括拍照需先徵求同意、用餐禮儀需注意、避免誤用稱呼、遵守博愛座規範與敬語使用等。此外，公車禁止飲食、部分廁所衛生紙需丟垃圾桶等生活細節也需留意，才能讓旅程更順利並尊重當地文化。

南韓旅遊10大注意事項整理包

1. 拍照前先徵求同意

韓國人普遍重視隱私，拍攝他人前應先詢問，避免冒犯或引發爭議。

2. 結帳禮儀要注意

付款時建議將現金或信用卡「親手交給店員」，避免直接放在櫃檯上。

3. 博愛座勿隨意占用

博愛座優先提供給長者與有需要者，即使車廂擁擠也應避免使用。

4. 用餐基本禮儀

與長輩用餐需等待對方先動筷；筷子不可插飯中，屬喪禮禁忌。

5. 公車禁止飲食

南韓公車全面禁止飲食，手搖飲可能被拒絕上車；地鐵雖可搭乘但建議避免飲食。

6. 避免隨意稱呼「阿珠媽」

對店員直接稱「阿珠媽」可能不禮貌，建議使用「這裡（여기요）」更安全。

7. 「歐巴／努那」使用要謹慎

對陌生人隨意使用親暱稱呼，可能被視為不尊重或過於隨便。

8. 敬語使用很重要

與陌生人或長輩溝通需使用敬語（~요結尾），半語僅限熟人使用。

9. 廁所衛生紙處理方式

部分廁所需將衛生紙丟入垃圾桶，而非馬桶，以避免堵塞。

10. 喝酒禮儀要注意

與長輩飲酒時避免正面乾杯，可稍微側身或遮擋杯口以示禮貌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南韓 釜山 出國旅遊 首爾

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