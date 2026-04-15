壽司師傅1句話藏警告！他想吃點心卻「中大獎」 網羨慕：當地人也很少吃到

不少人到日本旅遊時，會到壽司店品嚐生魚片與握壽司，不過在享用前仍需留意價格，以免荷包大失血。一名日本網友分享自己在新千歲機場壽司店的用餐經歷，意外引發熱議，貼文累積1326萬次觀看、超過12萬人按讚。

臉書粉專「日本省錢小站」轉述該網友在X上的貼文指出，他原本只是想把壽司當作點心，點了一貫蝦握壽司。沒想到師傅上餐前特別詢問，「需要花一點時間，可以嗎？」以及「握壽司前需要先拍照嗎？」讓他一度覺得對方過於禮貌，但仍未多想便答應。

結果端上桌的，竟是產自北海道羅臼的稀有「葡萄蝦」，單貫要價7500日圓（約新台幣1600元）。師傅看似平常的提問，其實是一種溫柔的「最終確認」，暗示這並非一般食材，價格高且準備時間較長，讓人有機會重新考慮，卻也讓當事人意外「中獎」。

粉專進一步說明，葡萄蝦產於北海道知床半島的羅臼一帶，因捕撈量極少、產季短暫，被稱為「幻之蝦」，屬高級珍味，一般人難得一嚐。

事件在網路上掀起討論，不少X網友笑稱，「大將的禮貌根本是善意的提示啊！」、「笑死，單純到完全沒察覺」、「道民（北海道人）也很少吃到，這是幸運還是災難？」、「一生一次的回憶」、「羨慕能吃到這麼稀有的食材」。

也有網友分享經驗指出，「親自吃過！心路歷程和版主說的一模一樣！非常美味！」、「預算內的話，其實也不是太大問題，出國不就討個不同體驗，或許是個不錯的經驗」、「上週去吃有看到，只能說真的要好好看清楚」。

根據日本觀光局資料，葡萄蝦色澤帶有紫紅光澤、口感細緻甘甜，適合生食。由於過去曾遭過度捕撈，目前已設有保護規範，在每年8月至9月的短暫漁期中，每日捕撈量僅限數公斤，也因此成為高級壽司店常見的頂級食材之一。

值得一提的是，台灣與日本所稱的「葡萄蝦」其實有所不同。北海道葡萄蝦屬極為稀有的深海蝦種，而台灣常見的「葡萄蝦」多指產於龜山島、東港一帶的深海長鬚蝦，無論在物種或風味上皆存在差異。