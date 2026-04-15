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法棍切出廟會節奏！外國師傅影片有魔力 數萬台人秒懂：遶境了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在Threads發現一支切麵包的影片，其聲音竟與台灣廟會音樂極為相似。示意圖／ingimage
有網友在Threads發現一支切麵包的影片，其聲音竟與台灣廟會音樂極為相似。示意圖／ingimage

「粉紅超跑」白沙屯媽祖於4月12日起駕，展開為期8天7夜的進香活動，今年吸引超過46萬名香燈腳報名隨行。緊接著，大甲鎮瀾宮媽祖遶境將於4月17日起駕，展開為期9天8夜的徒步進香行程，兩大宗教盛事接力登場，備受關注。

近日，有網友在社群平台Threads發現一支切麵包的影片，其聲音竟與台灣廟會音樂極為相似。該貼文迅速在網路發酵，吸引8.3萬人按讚、近3000則留言，引發熱烈討論。

該影片來自一名法國麵包師傅的帳號「simpleboulanger」，平時分享烘焙日常與食譜。影片中，機器切割法式長棍麵包時發出規律的金屬撞擊聲，節奏鮮明，讓不少台灣網友瞬間聯想到廟會現場。原PO貼文中寫著「Explosion（爆炸）」，意外引發跨文化共鳴。

此貼文吸引大批台灣網友留言，「不能說很像，只能說一模一樣」、「不看畫面還以為是遶境」、「這節奏一定要讓台灣人聽」、「法棍切出了廟會的感覺」、「人家分享個麵包，底下全都是台灣人在辦廟會是怎樣哈哈哈」、「開了聲音就懂了，這很台灣」、「這法棍居然切出我熟悉的節奏！！外國朋友一頭霧水中」。

另外，也有網友用英文補充，若外國人想了解台灣網友的反應，可以搜尋「聯合國教科文組織非物質文化遺產」或「大甲媽祖朝聖」等關鍵字，進一步認識台灣的宗教文化。

根據中華民國外交部「NGO雙語網站」資料指出，大甲媽祖遶境進香被譽為「世界三大宗教盛事」之一，與梵蒂岡聖誕彌撒及麥加朝聖並列。該活動亦於2009年由聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產名錄，是台灣極具代表性的文化習俗之一。

遶境 媽祖 白沙屯媽祖 大甲媽祖 麵包

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