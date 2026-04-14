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士林熱炒店爆紅！包手店員激似「黑衣流氓」 內行笑讚：舉手才吃得到飯

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣熱炒店示意圖。圖／ChatGPT生成
台灣熱炒店示意圖。圖／ChatGPT生成

台灣夜市文化盛行，不少國外遊客都會特地體驗或拍片介紹，近日一部中國大陸YouTuber介紹台灣深夜大排檔（熱炒店）的影片在Threads上爆紅，不少熟客笑讚該影片「點評到位」，尤其是「舉手」動作，完全是該店消費的精神所在。

近日一家位在士林的「流氓熱炒」店因陸網介紹影片爆紅，這家在凌晨1點開門、專做宵夜場的熱炒店，除了餐點美味外，店員「花臂＋包手」穿黑衣，甚至想吃什麼都得靠「舉手搶菜」，非常有特色。

影片介紹，客人找到位置坐下後，先在紙上寫好菜名點菜，廚師會讓同一菜色大鍋出菜，店員依序將餐點分給預先點菜的客人後，如有剩下，便會大聲報菜名，想吃的人只要舉手就能獲得該盤餐點。

對此，不少內行人都笑了，「吃這家點菜沒什麼意義，他端菜在喊的時候你舉手就對了」、「不管什麼菜先舉手說這邊就對了」、「反正我舉手了管他是不是別人點的，我舉手就是我的」、「坐下來一直舉手，好像也沒什麼等到就吃飽了」、「身為士林人，留言有講到舉手都是專業吃貨」，有人則恍然大悟表示終於知道為什麼自己去等半天吃不到菜，原來都是被攔截了。

有人也好奇，這麼隨興的點菜方式，吃完該如何結帳？熟客表示「看盤子配菜與湯汁，很多價格一樣，不一樣看菜渣」、「吃特別乾淨把湯汁也都擦掉，那就會都同一價格計算」、「店員很厲害，看你吃剩的渣渣就能知道你點了什麼」。

該文也釣出老客戶，笑稱這家熱炒店經營至少30年了，當年還在士林擺路邊攤時，流氓熱炒就已開業，所以具體年份已不可考，「那時候攤位還有一個弟弟，長得超像小金城武，真的會讓人多看好幾眼」，他也回憶當時周邊還有賣鹹粥、知高飯、碳烤等攤位，「30多年前的宵夜場夜超熱鬧的」。

夜市 宵夜

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