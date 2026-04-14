郵局連叩4通以為詐騙 她接起電話笑翻：你的包裹被老鼠吃掉了

一名女網友近日分享一段離奇又爆笑的收件經歷，她表示，某天早上突然接到中華郵政來電，且對方一連撥打4通電話，讓她一度以為遇到詐騙集團，沒想到接起後，竟聽到郵局人員語氣慌張地說出一句令人哭笑不得的消息，「有…有…有老鼠吃你的餅乾，有人寄餅乾給你，被…被…被老鼠吃了」。

原PO在社群平台Threads發文表示，當她接起第4通電話時，電話那頭的郵局阿伯顯得相當緊張，甚至結巴地解釋「有人寄給你餅乾被老鼠吃了」，突如其來的「災情通報」讓她當場笑出聲，而阿伯隨後還小心翼翼地補問一句「還要嗎？」更讓整段對話瞬間變得荒謬又可愛，她也忍不住回應「還能要嗎？」

原PO表示，該份包裹是朋友寄送的「杏仁瓦片」，疑似因為太香了，引來老鼠咬破包裝「搶先品嚐」。原PO透露，自己分享此事並非責怪郵局，「因為是從南部寄到北部的，中間也有經手物流倉，不確定老鼠是在哪裡偷吃的」，只是覺得整個過程相當荒唐好笑，而郵局人員事後也展現負責態度，主動聯繫寄件人協助處理賠償事宜。

貼文曝光後迅速引發熱烈討論，不少網友被阿伯緊張又誠實的反應圈粉，紛紛留言笑稱「他（郵局阿伯）應該是抽中生死籤才被指派打這通悲報電話」、「阿伯支支吾吾，老鼠吱吱嗚嗚」、「阿北已經抱著會被客訴會被罵的心情打過去，結果得到一個EQ超好笑開懷的妹妹」。也有人打趣表示「到底多香？連老鼠都忍不住」、「鼠鼠先給五星好評」、「誰寄老鼠去郵局了」、「可惡！老鼠都敢吃，那一定沒什麼添加，好想買」。

此外，也有不少網友分享類似經驗，指出曾寄送食物時遭動物「覬覦」，「之前客訂好幾箱考試祝福餅，郵局也是打給客人說，箱子被老鼠啃。還好，我的氣泡袋包得夠厚，所以老鼠放棄，沒咬進去，不然老師學生們會哭」、「我之前寄自己做的雪花餅給媽媽吃，因為用普通的夾鏈袋裝而已，所以也被老鼠偷吃了」、「我遇過郵局通知，信件被風吹走而遺失的」。

根據中華郵政官網說明，若國內包裹或快捷郵件發生遺失、被竊或毀損，將依重量或外箱尺寸分級補償，價格從最低575元到最高1155元不等，若實際損失金額較低，則以實際價值為準，至於國際包裹會依國際貨幣基金特別提款權來計算賠償數額。