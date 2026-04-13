外國人來台秒喊臭？一下飛機就有味道 台人無奈：很難解

日籍女星阿部瑪利亞近日在YouTube頻道分享「外國人對台灣的刻板印象」，並邀請台德混血YouTuber唄姬一同討論。原本不少觀眾以為內容會是對台灣的正面讚賞，沒想到影片一開頭就提到，有外國人認為台灣「味道很重」，甚至一下飛機就能聞到「臭味」，引發熱議。

影片中指出，有外國人反映台灣環境氣味較為明顯，包括食物氣味混雜，街道上偶爾可聞到水溝或垃圾味，甚至便利商店內的茶葉蛋味道也讓部分人印象深刻。對此，阿部瑪利亞坦言自己也有類似感受，認為台灣帶有一種濕氣或油味，而唄姬則直言「有些地方確實會有味道」，但也補充日本超商因為販售炸物，同樣存在油耗味。

相關內容被轉載至PTT後掀起熱議，不少網友認為，氣味問題與台灣氣候有關，像是潮濕悶熱的環境容易產生特殊氣味。「事實啊，去哪都一堆臭味」、「台灣連便利商店一進去很多都是有股臭味」、「我也不懂，台灣空氣真的糟」、「說不會臭的一定沒出過國」、「認真說是真的，國外路上不像台灣那麼多味道」。

不過，也有網友持不同看法，指出不只是台灣，其實別的國家也是有特殊味道。「台灣連便利商店一進去很多都是有股臭味」、「有印度臭嗎？」、「台灣是蠻臭的，不過紐約也很臭」、「巴黎臭多了」、「去越南跟大馬體驗一下」。