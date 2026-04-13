快訊

伊朗軍方回應川普海上封鎖 官媒暗示報復封鎖「淚之門」 海峽

土洋對作！外資反手砍161億元 台積電尾盤急拉、台股驚險收高39點

MacBook Neo免2萬、3款MacBook系列台灣開賣！國外MacBook Air竟降價5千

聽新聞
0:00 / 0:00

外國人來台秒喊臭？一下飛機就有味道 台人無奈：很難解

聯合新聞網／ 綜合報導
有外國人認為台灣「味道很重」，甚至一下飛機就能聞到「臭味」。圖／AI生成
有外國人認為台灣「味道很重」，甚至一下飛機就能聞到「臭味」。圖／AI生成

日籍女星阿部瑪利亞近日在YouTube頻道分享「外國人對台灣的刻板印象」，並邀請台德混血YouTuber唄姬一同討論。原本不少觀眾以為內容會是對台灣的正面讚賞，沒想到影片一開頭就提到，有外國人認為台灣「味道很重」，甚至一下飛機就能聞到「臭味」，引發熱議。

影片中指出，有外國人反映台灣環境氣味較為明顯，包括食物氣味混雜，街道上偶爾可聞到水溝或垃圾味，甚至便利商店內的茶葉蛋味道也讓部分人印象深刻。對此，阿部瑪利亞坦言自己也有類似感受，認為台灣帶有一種濕氣或油味，而唄姬則直言「有些地方確實會有味道」，但也補充日本超商因為販售炸物，同樣存在油耗味。

相關內容被轉載至PTT後掀起熱議，不少網友認為，氣味問題與台灣氣候有關，像是潮濕悶熱的環境容易產生特殊氣味。「事實啊，去哪都一堆臭味」、「台灣連便利商店一進去很多都是有股臭味」、「我也不懂，台灣空氣真的糟」、「說不會臭的一定沒出過國」、「認真說是真的，國外路上不像台灣那麼多味道」。

不過，也有網友持不同看法，指出不只是台灣，其實別的國家也是有特殊味道。「台灣連便利商店一進去很多都是有股臭味」、「有印度臭嗎？」、「台灣是蠻臭的，不過紐約也很臭」、「巴黎臭多了」、「去越南跟大馬體驗一下」。

空氣汙染 臭味 超商 阿部瑪利亞 茶葉蛋

延伸閱讀

日本酒店風？這2日系服「八大女穿的」網提醒去日本別亂買

被時代淘汰？她驚日本飯店牙刷「1設計」太方便 網傻眼：台灣30年前就有

參加泰國婚禮唯一沒穿西裝！台男崩潰「像裸奔」：丟臉到國外

貴得不合理！旅台19年賀少俠細數台灣缺點：若像新加坡遊客會大增

相關新聞

外國人來台秒喊臭？一下飛機就有味道 台人無奈：很難解

日籍女星阿部瑪利亞近日在YouTube頻道分享「外國人對台灣的刻板印象」，並邀請台德混血YouTuber唄姬一同討論。原本不少觀眾以為內容會是對台灣的正面讚賞，沒想到影片一開頭就提到，有外國人認為台灣「味道很重」，甚至一下飛機就能聞到「臭味」，引發熱議。

被時代淘汰？她驚日本飯店牙刷「1設計」太方便 網傻眼：台灣30年前就有

近年來赴日旅遊熱潮持續升溫，不少台灣旅客將日本視為「高CP值首選」，不僅美食、景點多元，整體環境整潔、服務細緻，「人性化設計」更常被大力稱讚。近日就有一名赴日旅遊的女網友分享住宿時的驚奇發現，直呼「日本人會不會太扯」，貼文一出迅速吸引近百萬瀏覽，也掀起一波討論。

台南透天厝擋「壁刀煞」…10凸面鏡垂直連環掛 風水師曝解方

買房要注意的問題很多，其中風水也是許多民眾在意的。近日有網友發現台南安平一棟4樓透天厝，…

高鐵、火車置物袋別亂放 台灣人「1舉動」惹怒通勤族：太沒公德心

大眾運輸上的飲食與清潔問題，時常引發乘客間的摩擦。近日，一名女網友發文抱怨，自己長期觀察一位通勤的男乘客，每次在火車上吃完早餐後，都將垃圾直接塞在座位前方的網袋內，拍拍屁股就下車，自私行為引發討論。

網銀、電子支付普及…紙本存摺還有用？行員揭重要用途：留著比較好

隨著網銀與電子支付興起，許多人開始思考是否應該保留紙本存摺。銀行行員建議留存至少五年，以防未來需要調閱歷史交易紀錄。存摺中的交易記錄在申請貸款等方面具法律效力，定期刷存摺能保障自身權益。

台式牛排隱藏吃法曝光！他試1招超驚豔 全網驚呼：現在才知道

一名網友在台式牛排店發現將香蒜醬拌入鐵板麵的驚豔吃法，引發全網熱議。多數網友表示會嘗試這個低估的搭配，甚至有分享其他創新的吃法。不過也有提醒反式脂肪的健康風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。