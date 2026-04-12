被時代淘汰？她驚日本飯店牙刷「1設計」太方便 網傻眼：台灣30年前就有

近年來赴日旅遊熱潮持續升溫，不少台灣旅客將日本視為「高CP值首選」，不僅美食、景點多元，整體環境整潔、服務細緻，「人性化設計」更常被大力稱讚。近日就有一名赴日旅遊的女網友分享住宿時的驚奇發現，直呼「日本人會不會太扯」，貼文一出迅速吸引百萬瀏覽，也掀起一波討論。

該網友在Threads發文表示，入住民宿時打開備品牙刷，原以為沒有附牙膏，卻發現刷毛中似乎卡著異物，連續拆了兩支都一樣，才驚覺「牙膏其實已經塗在刷毛裡」。她形容當下既困惑又新奇，直呼原來是自己少見多怪，引發不少人共鳴與分享類似經驗。

不少網友對這種設計感到驚訝，有人笑說第一次看到還以為牙刷有問題，甚至有人直言「差點直接丟掉」。也有不少人分享實際使用經驗，認為這類一次性牙刷雖然方便，但刷毛偏硬，「刷起來不太舒服」，甚至被形容像在用鋼刷。另有網友指出，這種設計在日本並不算常見，並非日本主流備品，「住了很多次才遇到一次」，對此次意外掀起熱烈討論感到相當驚訝。

另一派聲音則認為這並非新發明，甚至可說是「復古設計」。有網友表示「這種做法很早就有了」，甚至回憶數十年前台灣旅宿、甚至早期進香住宿就曾出現類似產品，直言「小時候就用過」。也有網友補充，大約二、三十年前就相當常見，後來才逐漸消失，甚至有人認為「不是新奇，是被時代淘汰的設計」，台灣近年不少旅宿已減少提供一次性備品，使這類產品更少出現在日常生活中。

儘管日本旅宿服務細緻、備品貼心，但旅客仍需留意使用規範，避免將「便利」誤解為可任意使用。本站曾報導，過去曾有日本旅館業者點出常見的「4大地雷行為」，例如私自帶走毛巾、在浴室染髮、用熱水壺煮食，甚至在禁菸房內吸電子煙，其中帶走備品若超出合理範圍，嚴重時恐涉及法律責任，盼旅客遵守基本禮儀與規定。

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