高鐵、火車置物袋別亂放 台灣人「1舉動」惹怒通勤族：太沒公德心

大眾運輸上的飲食與清潔問題，時常引發乘客間的摩擦。近日，一名女網友發文抱怨，自己長期觀察一位通勤的男乘客，每次在火車上吃完早餐後，都將垃圾直接塞在座位前方的網袋內，拍拍屁股就下車，自私行為引發討論。

該名網友在Threads上發布了幾張照片，畫面中可見火車座椅前方的網格內，塞滿了用過的塑膠袋、紙袋與飲料杯。原PO無奈表示，這名男子每天通勤都會在車上吃早餐，但吃完後從來不把垃圾帶下車，直接將「爛攤子」留在座位上。

原PO補充說明，自己已經觀察這名乘客長達一、兩年，曾有其他人好心提醒他「東西忘了拿」，沒想到該名男子僅淡淡回覆一句「我吃完了」便轉身離開。原PO不解地說：「車廂連接處和月台明明都有垃圾桶，為什麼要這樣做？如果下一位乘客上車，看到滿座位的垃圾作何感想？」

貼文曝光後，迅速引發討論，令人意外的是，留言區卻出現兩極看法。一派網友對於「把垃圾留在網袋」的行為感到不可思議，痛批這根本是缺乏公德心，「把垃圾留給清潔人員處理，到底是什麼心態？」、「網格是讓你暫放物品，不是垃圾桶好嗎？」、「己所不欲、勿施於人，誰想一坐下來就面對別人的廚餘」。

然而，另一派網友則點出，這其實是「時代變遷下的舊習慣」。資深乘客回憶：「早年的對號快車，網袋裡確實會放置一個塑膠袋當作垃圾袋，清潔人員也會逐一收取。對於老一輩的人來說，『把垃圾放在網袋等阿姨收』是一個根深蒂固的正常觀念。」

隨著時代進步與服務模式的改變，無論是台鐵或高鐵，隨車清潔人員的人力配置與服務頻率已與過往不同，無法做到隨時、逐座清理。一名自稱家屬從事台鐵外包清潔的網友也大吐苦水：「清潔員垃圾根本收不完，碰到便當車更可怕，還得處理撒滿地的飲料，真的非常辛苦。」

事實上，針對車廂清潔維護，台灣高鐵在官網的「乘車須知」中就有明確宣導：「請共同維護座位清潔，多加利用車廂玄關處的垃圾桶及資源回收桶。」

此外，交通部鐵道局也曾特別發文呼籲民眾發揮公德心，落實垃圾不落地，並提醒了實質的法律罰則。依據《鐵路法》第71條第1項第7款規定，若於車廂或站區隨地拋棄紙屑，或是污穢車廂、站區設備，將依法處以新臺幣1,500元以上、7,500元以下罰鍰。官方指出，實務違規中正是以「亂丟垃圾」的情形最為常見。

許多網友建議，大眾運輸工具的主管機關應持續加強廣播宣導「下車隨手帶走垃圾」，讓不同世代的乘客都能與時俱進，共同維護乾淨舒適的乘車環境。下次下車前，不妨順手將自己的垃圾帶至車廂門口或月台的垃圾桶丟棄，把方便與整潔留給下一位旅客。