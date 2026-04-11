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網銀、電子支付普及…紙本存摺還有用？行員揭重要用途：留著比較好

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著電子支付與網路銀行普及，紙本存摺真的該淘汰了嗎？示意圖，聯合報系資料照片
隨著電子支付與網路銀行普及，紙本存摺真的該淘汰了嗎？示意圖，聯合報系資料照片

隨著電子支付與網路銀行普及，紙本存摺真的該淘汰了嗎？一名網友好奇，家中累積多本舊存摺到底該不該留，甚至質疑是否還有存在必要？貼文一出後，也釣出銀行行員親自解答。

這名女網友曾在社群平台「Threads」表示，舊的存摺你們會丟掉嗎？還是會留著？」坦言自己已經累積不少本，但平時幾乎用不到，才開始思考是否還需要留在身邊？

貼文一出後，不少網友都坦言自己回留下來，紛紛表示「我都會留著，除非很多年的才會丟」、「我會留，但太舊沒有重點就丟」、「我都會留著，怕以後出事會後悔」、「留個幾年後就剪碎丟掉」、「我都留著，已累積超多本」。

此外，留言區也出現一名自稱銀行行員的網友，回應「建議留著，常常有客戶來調歷史交易，然後給的日期區間大到無從找起，存摺不會太佔空間，留個五年應該可以，銀行傳票能保存十年」。

不過，也有另一名男網友在Threads詢問「大家還有在刷存摺嗎？」，坦言自從大學開始自己管理收支後，80%都靠網銀來解決，剛好翻到好幾年沒刷的存摺，好奇不知道都沒刷會不會有問題？

事實上，根據中華郵政官網指出，為配合無紙政策、減少臨櫃登摺、換簿作業時間，及提昇資訊系統資料處理效率，凡存簿帳戶未登摺筆數累計達100筆，本公司將自動合併為1筆「彙總登摺」資料。

然而，存摺中的交易紀錄在法律上具有高度效力，未來若想申請貸款、簽證或處理金錢相關問題，都會以存摺紀錄作為重要依據，建議民眾定期刷存摺，避免損失自身權益。

存摺 電子支付 網銀

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