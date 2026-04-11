買麵線被店員問「1句話」台中人當場愣住 鹿港在地：這才是正統

彰化鹿港麵線的用餐方式近日在網路上引發討論。一名民眾在threads上分享，自己外帶麵線時多花3元購買紙碗，沒想到卻被店員阿姨調侃「不會用倒的嗎？」。阿姨還現場示範，將裝有麵線的塑膠袋傾斜，直接倒入口中，並笑稱「鹿港人都這樣吃」，讓原PO當場愣住直呼「真的假的」。

原PO表示，去外帶鹿港麵線時買了紙碗，卻被店員阿姨調侃「不會用倒的？」，接著問他哪裡人，原PO表示自己來自台中，而阿姨則回應「你要學」，讓他更加好奇是否真為在地習慣，「鹿港人都直接倒嘴巴吃麵線的嗎？」

貼文曝光後，也引發網友熱議。鹿港在地人表示，「對！我小孩夏令營去鹿港，第一件學到的事就是當地人吃麵線糊直接倒嘴巴」、「鹿港人+1，只要是湯的都用倒的」、「我在鹿港工作過一陣子，每個路人幾乎都這樣吃，而且都不會袋子突然歪頭倒出來」。

其他地區的人則回應，「這串文讓北部人的我感到十分震驚」、「還沒點進來之前以為在開玩笑，用倒的太厲害了吧」、「我去鹿港時候找朋友也超疑惑，然後他們全用倒的只有我一個人用碗」、「太震驚了⋯我從來沒想過吃麵線是這樣吃」。