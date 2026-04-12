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台南透天厝擋「壁刀煞」…10凸面鏡垂直連環掛 風水師曝解方

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友po出台南透天厝外掛滿10個凸面鏡，疑似是為了擋對面大樓的「壁刀煞」。示意圖。圖／AI生成
一名網友po出台南透天厝外掛滿10個凸面鏡，疑似是為了擋對面大樓的「壁刀煞」。示意圖。圖／AI生成

買房要注意的問題很多，其中風水也是許多民眾在意的。近日網友Huang Wenfeng在臉書社團《路上觀察學院》po照，發現台南安平一棟4樓透天厝，在房子牆外高掛了一整排垂直而下的10個凸面鏡，似乎是為了風水擋煞，引發熱議。

原po發文表示，「這是對抗對面大樓的壁刀煞比較有效的辦法嗎？」不少人看了也紛紛在底下留言建議其他方式，「其實用山海鎮或八卦鏡也可以」、「裝窗簾就可以看不見了」、「把窗戶封起來」。

其他人則開玩笑指出，「好多鏡子啊，還以為牆壁有穿洞」、「這麼嚴重一定要整棟買下來打掉」、「搬家最快」、「是不是應該裝光電板更好？又可以發電，一舉二得」。

此外，有人指出，壁刀煞若距離很遠不會影響，「真正的壁刀，是指會產生風切造成破壞的才是」，還有人認為，「這些什麼煞都是古代人想出來的，西方人都沒有這些怪想法」、「這裝下來多少錢啊？現在還有人相信風水喔，有錢人的煩惱」、「有時候真的不要想太多」、「福地福人居」、「距離那麼遠，就當裝置藝術吧」。

事實上，壁刀煞是指居家門窗正對鄰近大樓牆角，形似「刀刃切面」的風水煞氣，容易造成視覺壓迫，長期會造成住在房子裡的人心理影響及睡眠品質不佳，甚至容易有身體病痛或血光之災。

「賣厝阿明」也曾在臉書粉專解釋壁刀煞，如果自家房子向外看出去對面有另一棟房子，對方沒有和自家房子平行對齊，導致某一側牆壁夾角正對自己，看起來就像有一把刀的刀鋒向自己直劈而來，化解方法可在面對壁刀處擺放如樹木、盆栽、水族箱等物體，減低壓迫感。

風水老師李行則認為，應該先將氣流的問題解決，既然認為對面大樓角度會形成不好的氣流對房屋垂直切割，民眾可以在陽台多放綠色盆栽造成氣流的反射，讓大風穿過樹葉之後被分散成小風，這樣壁刀對人體產生的氣流就會變很弱了。

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