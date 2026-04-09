福岡旅館貴爆？他嘆機票省的錢全拿去補住宿 網曝關鍵原因

不少台灣民眾熱愛赴日旅遊，福岡近年也成為熱門觀光城市。一名網友表示，他預計下個月前往福岡旅行，在尋找最後一晚住宿時，卻發現三星以上飯店的雙人房價格幾乎都不低於4000元，讓他忍不住發問，「福岡的旅館是在貴幾點的？」

該名網友在PTT「八卦板」發文指出，自己為了這趟旅程正在比價住宿，卻發現福岡三星以上飯店價格偏高，放眼望去幾乎沒有一晚低於4000元的選擇，讓他感到相當意外。

他進一步表示，原本是因為福岡回台機票較便宜，才忍痛放棄名古屋的美食之旅，改選福岡，沒想到最後卻得把省下來的機票錢補貼在住宿上，令他不禁吐槽，「是墾丁的旅館業者學福岡，還是福岡學墾丁？」他也補充說明，此行時間為黃金週結束後的週六至週一。

對此，不少網友分析，福岡房價上漲與觀光客結構有關。有人指出，韓國旅客大量湧入，加上當地飯店數量有限，導致價格水漲船高，「福岡飯店比大阪京都還貴，因為飯店量不多」、「韓國人超多，最近台灣人也多」，飯店增長速度跟不上需求、對韓國人來說交通方便，「坐飛機坐船都行」，住宿仍算便宜。

也有網友建議可避開在市中心尋找住宿，週末真的很貴，曾住過三人一晚9000元的民宿，「可以選擇住在小倉，比較便宜」、「可以住佐賀阿，沒多遠」、「請遠離福岡市區」，價格差很多，搭火車幾站就能到。

另外，有人分享整體日本旅遊住宿趨勢，其實京阪神、福岡、東京的房價都漲不少，之前去大阪探朋友，平日一人住宿約2000多元，假日卻飆到7000多元，「名古屋相較之下，漲幅沒那麼多」，也有網友感嘆，「任何地方過度觀光最後都會出現不合理的溢價」，或許該開始尋找下一個「要玩爛」的旅遊目的地了。