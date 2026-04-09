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不一定要自由行！他曝出國跟團5好處：便宜又節省體力

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露出國跟團的5大優點，並強調跟團費用不一定比自由行貴。圖／AI生成
一名網友透露出國跟團的5大優點，並強調跟團費用不一定比自由行貴。圖／AI生成

出國旅遊不一定要選擇自由行，有時候跟團的是個好選擇。一名網友發文，透露出國跟團的5大優點，並強調跟團費用不一定比自由行貴，只要根據自己的預算選擇，也能玩得既省錢又開心。

一名網友在Threads發文，表示出國旅遊跟團也非常不錯，並分享跟團的5大好處：

一、到景點都有足夠體力

因為跟團只要「上車睡覺下車尿尿」，每到一個景點總會維持體力遊玩，並且有些景點交通不太方便，搭車時間會拉長，旅客可以趁這段時間好好睡覺、保留體力。

二、費用不會比較貴

跟團費用不一定比自由行昂貴，取決於吃飯與住宿的費用，可以根據自己的預算選擇想要的行程與旅行團。

三、自由時間多

如果選擇較便宜的旅行團，自由時間就會非常多，他本人直接當成「半自助出遊」，完全不用擔心被管，只要在規定時間記得集合就好了。

四、訓練社交能力

跟團可以認識各行各業的人們，進而訓練社交能力。

五、拍照超方便

旅行團的導遊拍照能力都不差，隨時都能幫你拍照，非常方便。

此文一出，有一位常常自由行的網友指出，自由行能自己排行程固然很棒，但有時候只想放空休息，這時跟團就是好選擇，只需要負責拉行李走，吃喝玩樂放空就好了，此旅遊方式也非常棒，有別於自由行，是完全不同的體驗。

也有網友認為「團員」非常重要，他去黃石國家公園時因為交通不便，選擇跟團，團員素質都非常高，「沒有人有公主王子病」，經濟能力都不錯的情形下不會斤斤計較，因此旅遊體驗非常好。

更有網友建議出國旅遊時，可以選擇自由行加上「一日跟團」的方式，可以享受到自由又體驗到方便，並且如果團員能做好「守時」的話，旅遊體驗都不會太差。

赴日旅遊是否跟團曾引起討論，有網友認為「有長輩跟團比較輕鬆，長輩不太能一天走兩萬步」；但也有網友支持自由行，認為「可以決定停留時間」是自由行的最大優勢。

出國旅遊 跟團 自由行

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