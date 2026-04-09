帶父母遊日本崩潰又丟臉！台男曝長輩失控行為 網一面倒曝解法：太愛面子

一名男子近期在Dcard發文抱怨，他帶父母赴日本自由行，原本想讓辛苦多年的雙親好好放鬆，卻意外變成「崩潰之旅」。他直言，雖然自己會日文、行前也花了不少時間規劃行程，但實際出遊後，父母的種種行為讓他不僅心累，甚至感到相當丟臉。

原PO指出，媽媽旅途中多次為了拍照影響他人動線，甚至闖入禁止進入區域取景。有次在神社參拜時，現場明確標示禁止拍攝，媽媽仍對正在書寫御朱印的巫女拍照。事後他要求刪除影像，媽媽卻回應「反正都要回台灣了有什麼關係」，讓他當場無言。

不只如此，父親的吸菸習慣也讓他相當困擾。原PO表示，父親走沒幾步就想抽菸，即使在未設置吸菸區的場所，也會趁他不注意時自行離開去抽菸，讓整體行程變得難以掌控，也讓他感到心累又丟臉。他坦言，原本希望父母能盡情享受這趟旅行，卻因接連發生狀況，讓他無奈直呼「真的不知道該怎麼辦」。

貼文曝光後引發網友熱烈討論，不少人直言「帶長輩自由行真的很硬」，並建議改採跟團較為省心，「父母長輩（50到60歲以上）一律去給我跟團」、「你只有兩個選擇，一是讓父母跟團，二是你要當他們是幼稚園小孩，所有規矩三分鐘要複述五次，不斷複述」、「切記，帶長輩一起就是跟團」、「如果是這樣無法控制的，就讓他們跟團才是最好的，因為這種人都很愛面子的」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康