油價上漲有感？他憂家沒充電椿是否「油車換電車」 內行大推：每公里不到1元

近期因中東情勢不穩，油價上漲，是否應該從油車換電動車的議題再度成為民眾討論的焦點。一名油車車主發文，稱近日油錢負擔越來越大，且目前的車也老了，正在考慮換電動車，但用擔心充電不方便。對此，許多內行網友分享電動車的優勢，並指出現在很多便宜的快充站，不僅不用擔心充不到電的問題，「每公里電費更不到1元」。

一名網友在Threads發文，表示他目前開的車是油車，每天會通勤約100公里，近期油價上漲，讓他非常有感，加上車也老了，正在思考是否要換電動車，但家中並沒有充電樁，很擔心充電會很不方便，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有一位電車車主回應，他開特斯拉的電動車，從事機場接送的工作，每天都要開250公里左右，幾乎都使用快充，目前里程97000km左右，電池沒有衰退的感覺，「沒有想像那麼不耐用」，並且現在台灣快充站越來越多，選擇非常豐富，很容易就能找到便宜的快充站，「每公里電費不到1元」，因此很推薦原PO買電動車。

更有車主提到費用的問題，他計算，「油錢跟電費差約5倍」，電動車貸款加電費的支出約等於油車加貸款的費用，支出沒變的情況下，開電動車可以享受遠端開冷氣、怠速不用怕與輔助駕駛等額外功能，因此非常推薦電動車。

充電的低費用是車主們推薦的主要因素，有另一位特斯拉車主建議，開電動車「沒事就去充電」，只需要10分鐘就好，每天通勤省下的油錢非常可觀，他現在已經把電動車當貨車在用，每次充電不超過300元。

電動車是否可能取代油車的議題曾引起討論，有網友認為台灣至少要過30年才能普及電動車；也有網友覺得，若電動車售價無法下降，就難以取代油車。