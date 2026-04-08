快訊

伊朗戰爭後未有油輪從中東抵台 中油：800萬桶原油這時陸續運來

穆吉塔巴點頭、川普臨門拍板 美國與伊朗停火2周內幕曝光

美伊宣布停火！荷莫茲海峽現況曝光「逾千艘船排隊」這2國想搶頭香

聽新聞
0:00 / 0:00

日本JR車站被搭訕！他一回頭見「3人一組」 網揭原因：快步離開就好

聯合新聞網／ 綜合報導
不少民眾喜歡前往日本旅遊，不過在部分地區仍可能遇到陌生人搭訕，需提高警覺。圖／美聯社
不少民眾喜歡前往日本旅遊，不過在部分地區仍可能遇到陌生人搭訕，需提高警覺。圖／美聯社

不少民眾喜歡前往日本旅遊，不過在部分地區仍可能遇到陌生人搭訕，需提高警覺。一名網友分享，自己前往姬路城途中，在JR車站附近遭一名打扮時髦的男子主動搭話，由於語言不通，他以英文回應後對方隨即離開，也讓他好奇，這類鎖定路人搭訕的目的究竟為何。

該名網友在PTT旅日板發文表示，當時從JR車站大門準備前往二樓觀景平台時，突然被一名打扮講究的男子上前邀請交談。他因不會日文，改用英文回應，對方簡單致謝後便離去。

不久後，他回頭觀察，發現對方與另外兩人組成一組，在車站門口持續向路人搭話，於是他好奇，「有人也在JR車站附近遇過搭訕嗎？」他補充，自己與對方為同性別，也曾在澀谷遇過女性搭訕，較能理解其目的，但此次情況仍讓他感到疑惑。

原PO指出，該男子穿著風格偏向牛郎，因此初步排除問路或宗教傳教的可能；原以為是推銷行為，但對方手上並無任何商品，且明顯鎖定看似在地的日本人，事發時間則是在中午、JR車站電動門出入口附近。

貼文曝光後引發網友熱議，不少人認為多半是「拉客」行為，「有些是拉客啊！別理他們就好」、「我在日本遇到的搭訕一半是傳教，剩下的就是拉客」、「有遇過是做官方問卷的，不過那種都會帶名牌識別證之類的」、「就拉客啦，我在秋葉原站出口就遇過，快步離開就好」。

也有網友分享經驗指出，「真的有人在JR出口拉客，拉到要警方站崗大聲公喊的程度」，並提醒民眾在國外仍須保持警覺，留意主動搭話者的動機，雖然在日本發生機率不高，但仍要提防可能的分工犯案，「一人搭話，另一人偷東西」。

日本 旅遊 出國旅遊 日文

延伸閱讀

小孩出遊長大會忘？師大生喊「別帶出門」 醫反嗆：自私厭童仔

吃進去不會馬上消失！一餐炸物要6年才代謝完？醫曝真相：這是馬拉松

睫毛全是蟎蟲？醫揭真相：9成成年人都有 這些症狀要注意

貴得不合理！旅台19年賀少俠細數台灣缺點：若像新加坡遊客會大增

相關新聞

日本JR車站被搭訕！他一回頭見「3人一組」 網揭原因：快步離開就好

不少民眾喜歡前往日本旅遊，不過在部分地區仍可能遇到陌生人搭訕，需提高警覺。一名網友分享，自己前往姬路城途中，在JR車站附近遭一名打扮時髦的男子主動搭話，由於語言不通，他以英文回應後對方隨即離開，也讓他好奇，這類鎖定路人搭訕的目的究竟為何。

登機證出現「SSSS」要注意 過來人曝經驗：嚴格搜身、開行李檢查

近日有網友在社群平台Threads透露，自己從香港飛往美國時，發現登機證右下角印有「SSSS」字樣，讓他相當疑惑，「有人知道登機證出現4個S代表什麼意思嗎？到美國這麼多次，第一次遇到」，貼文一出立刻引發熱烈討論。

北車商辦被改名「餓死27樓」！外送員怒揭3地雷：棄單成默契

台北外送圈近期出現封殺名單，一棟位於台北車站前的商辦大樓，竟被人惡搞改名成「白X大雷區不要接，讓他們自己餓死27樓」，意外掀起熱議。原本只是網友抱怨叫不到外送，卻反遭大批外送員反擊，直言「棄單早已是默契」。

60年商圈沒落？他曝現況直呼「變空城」 在地網友揭關鍵：已經救不回

彰化市的永樂觀光夜市商圈，歷經近60年卻如今冷清如空城，網友紛紛感慨其沒落。部分在地人士指出高漲的租金和房東的貪婪是主要原因，復甦希望渺茫。類似情況也出現在新北市的後站商圈。

小吃店都在用！他質疑1餐具恐有致癌風險 網喊：比限塑更該管

一名網友在社群平台上質疑美耐皿餐具的健康風險，引發廣泛討論。他指出，美耐皿在高溫下會釋出有害物質，應該受到更多管制。許多網友表示擔心並分享個人經驗，呼籲餐飲業尋求安全替代品。

ATM存錢驚見1公告「只能同意」 網批太噁心：根本撇清責任

便民設施ATM（自動提款機）設置地點多，超商、車站、捷運及路邊隨處可見，方便民眾利用存提款、轉帳等服務時不必到銀行排隊等候，也不需在意營業時間。不過，近日卻有民眾在ATM存錢時發現新增一條說明，必須點選「同意」才能繼續存錢，讓他不滿酸「現在來這套是吧」。 從原PO在Threads上分享的圖片可發現，操作ATM選擇「存款」功能後，畫面會跳出「若同意『如有金額爭議，以ATM清點結果為準」，請勾選後按下一步，放鈔後ATM將繼續清點鈔票」，若不勾選，就只能選擇「取消交易」，停止存款。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。