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登機證出現「SSSS」要注意 過來人曝經驗：嚴格搜身、開行李檢查

聯合新聞網／ 綜合報導
搭機前如果發現登機證出現4個「S」，代表要被進行二次安檢。示意圖／AI生成
搭機前如果發現登機證出現4個「S」，代表要被進行二次安檢。示意圖／AI生成

近日有網友在社群平台Threads透露，自己從香港飛往美國時，發現登機證右下角印有「SSSS」字樣，讓他相當疑惑，「有人知道登機證出現4個S代表什麼意思嗎？到美國這麼多次，第一次遇到」，貼文一出立刻引發熱烈討論。

不少有經驗的過來人透露，「你過海關會非常麻煩，天選之人」、「恭喜你被選中要二次安檢」、「去美國4次，抽中3次的路過」、「沒事，美國海關請你入房吃下午茶」、「台灣出關，航空公司特別帶去一個小空間，把包包全部東西排列到桌上一一檢查」、「我這次回美國也拿到SSSS登機證，就是登機前隨身行李要再被檢查一次」、「如果是台灣先安檢就還好，美國落地才安檢就刺激…曾經4S路過」、「我有拿過這機票！登機前要被很嚴格的搜身」。

臉書粉專「桃園市機師職業工會 航空體驗營」曾發文解釋，「SSSS」是英文「Secondary Security Screening Selection」的縮寫，意指「二次安全檢查」。這是美國為加強飛安所設立的機制，由系統篩選部分旅客進行額外安檢，一旦被標記為「SSSS」，旅客通常會在登機前接受更嚴格的檢查。包含隨身行李需全面打開，由安檢人員逐項檢視，同時還可能接受更進一步的全身掃描，甚至進行「抹拭檢驗（swab）」，以確認是否接觸過可疑物質。有網友分享，「連零食都被翻出來檢查」、「鞋子、手部都被擦拭檢測」。

此外，入境美國時也可能面臨更嚴格的詢問。海關人員通常會詳細詢問旅遊目的、停留時間與行程安排，有過來人指出，「問什麼就老實回答，不要亂講基本都能過」；也有人分享特別經驗，表示曾因去參加活動，被要求說明細節，甚至被確認相關內容是否屬實。

至於哪些人較容易被選中？粉專表示常見情況包括：購買單程機票、臨時訂票、使用現金付款、經常前往被視為高風險地區、曾有報到後未搭機紀錄、證件不完整或身分資訊不足，以及過去曾有攜帶違禁品或未申報紀錄等。

整體而言，「SSSS」並非違規標記，而是安全程序的一部分。不過，由於流程較為繁瑣，建議旅客若發現登機證上出現該代碼，應提早抵達機場，預留更多時間進行安檢。同時，在面對詢問時保持冷靜、如實回答，大多都能順利完成流程。

登機證 安檢 航空公司 美國

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