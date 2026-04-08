北車商辦被改名「餓死27樓」！外送員怒揭3地雷：棄單成默契

台北外送圈近期出現封殺名單，一棟位於台北車站前的商辦大樓，竟被人惡搞改名成「白X大雷區不要接，讓他們自己餓死27樓」，意外掀起熱議。原本只是網友抱怨叫不到外送，卻反遭大批外送員反擊，直言「棄單早已是默契」。

有網友在Threads發文表示，位於忠孝西路一段的商辦大樓，近期在 Google Maps 上名稱被惡意竄改，內容甚至帶有情緒性字眼，讓他驚覺「這就是我們這棟叫外送等一小時都沒人接單的原因？」。

貼文曝光後，釣出大批外送員現身說法，直接點名該地點是「台北外送地雷區」。綜合眾人說法，關鍵原因包括「1.不能停車，2.客戶死活不接電話，3.還要送上樓」、「這個地方無法停機車，更不用說在白天騎經為了送這棟，還要找地方停機車送上樓。時間成本，真的白天不會有人送，會送可能真的系統給的佣金讓外送員願意花時間」、「忠孝西路一律拒單，500以上才考慮送餐，北車光是找車位就要20分鐘，還要走過去忠孝西路，會接單的都是新手小白或是做功德的」、「身為送過那邊的人告訴你，那邊不能停車，一堆叫餐的都還要送上去，而且那附近一堆紅線，又有警察超開單，那邊不是雷區那邊是雷區？」。

不過，討論中也出現不少建議。有外送員指出，若顧客願意下樓取餐，或將取餐點設在鄰近出口，甚至是提高小費，成功率會大幅提升，「把姓名改成下樓取餐，地址改8號出口，願意下去拿，保證能改善」、「你能不能走過去對面或M8出口那邊，會更容易叫到外送唷」、「沒有送不了的地方，只有送不了的價格，你把你的暱稱改成送一單小費500，我不信還是沒人送」、「建議給小費，地點太差不是你們的錯，但別人不送也不是他們的錯」、「小費給個500、1000，就不用擔心外送要等太久的問題」。

另外有外送員表示，「23點過後，機車可行，會考慮送」、「忠孝西路禁行機車路段，大概只能送宵夜之類的，23:00可通行喔」。有網友直言，「我覺得那邊吃東西很方便沒必要叫外送，火車站2樓微風廣場、下面K區、站前、台北地下街，京站、新光三越，便當懷寧街、華陰街、南陽街，方圓500公尺內都是吃的」、「有時間等一個小時，不下去買？」、「老實說那附近這麽多吃的，就算不便宜，但外送溢價跟費用加起來應該差不多了吧」。