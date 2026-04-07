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60年商圈沒落？他曝現況直呼「變空城」 在地網友揭關鍵：已經救不回

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，位在彰化市中心、擁有近60年歷史的永樂觀光夜市商圈，近期卻相當冷清，讓人不禁感嘆時代變遷的無情。聯合報系資料照片／記者林敬家攝影
一名網友分享，位在彰化市中心、擁有近60年歷史的永樂觀光夜市商圈，近期卻相當冷清，讓人不禁感嘆時代變遷的無情。聯合報系資料照片／記者林敬家攝影

昔日人潮滿滿的熱鬧地標，如今卻讓人看了心酸！一名網友分享，位在彰化市中心、擁有近60年歷史的永樂觀光夜市商圈，近期卻相當冷清，讓人不禁感嘆時代變遷的無情。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」PO出一張永樂觀光夜市商圈的照片，直言「很可憐，什麼鬼商圈都沒人，招牌拆一拆算了」，語氣相當無奈。

貼文一出後，不少網友都表示「彰化縣政府在對面，每天都能看到永樂商圈，也不會想說拯救它」、「小時候這夜市人潮是滿滿的，現在這是娃娃機一條街」、「這邊20年前很熱鬧的說，現在完全沒人」、「走進去不知道有多少夾娃娃機店」、「以前當兵深夜12點走回部隊，永樂夜市還一堆人」、「已經沒辦法救了」、

此外，也有部分在地網友回應「被租金玩爛了」、「裡面的房東一個比一個貪，房租一直漲，明明家產對普通人來說，幾代都花不完了」、「看看地主是誰，房東又是誰，就會知道為什麼會這樣子了」、「被地主玩殘了，持分一堆子孫，想動也沒辦法」。

事實上，除了彰化外，新北市板橋府中的「後站商圈」也逐漸沒落。本站曾報導，後站商圈過去因鄰近捷運、商家密集，被譽為「小西門町」，人潮絡繹不絕。近年因警方加強取締違規攤販與機車，導致部分攤販無以為繼、商家相繼歇業，不少店面掛上出租告示，讓不少網友感嘆「學生時期的回憶不再」、「沒有小吃攤後，就沒有人了！我好懷念好多美食」、「我的專科時期回憶，已經不在了，以前的後站商圈，我現在已經認不出來了」。

夜市 觀光夜市 彰化

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