小吃店都在用！他質疑1餐具恐有致癌風險 網喊：比限塑更該管

日常餐具竟藏健康疑慮？一名網友質疑，美耐皿在高溫或不當使用下可能釋出有害物質，但目前卻能在許多小吃店廣泛使用，讓他相當不解，也開始擔心長期接觸是否影響健康？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，已有不少研究與討論提到，美耐皿會因熱湯溶出甲醛等毒素，理應要受到更多管制，但現實中卻仍隨處可見，讓他相當好奇「為何政府沒有持續推行（禁用），繼續讓很多小吃店使用呢？」

貼文一出後，不少網友都表示「與其限塑、講環保吸管、飯店備品，真正釋放危害身體的美耐皿…卻無法可管」、「我也覺得美耐皿超可怕，但政府卻不願意限制美耐皿這種致癌的毒物」、「還有店家會把美耐皿盤裝食物放進微波爐加熱，看過之後我就不再光顧了」、「謝謝提醒，原來那種常見的碗盤叫做美耐皿」、「有些店的美耐皿碗都已經掉色了也還繼續使用」。

此外，也有網友分享自身經驗，指出「剛剛去愛店留言，希望不要再用美耐皿，拜託大家一起在google地圖留言」、「從小吃到大的台南某鍋燒意麵，也都是用美耐皿，某天留言表達想法，沒想到店家願意更換餐碗，下一次就看到改成不鏽鋼材質」、「我現在吃外面只選擇用陶瓷或是不鏽鋼的店家」。

事實上，美耐皿餐具在台灣十分常見，具有價格便宜、容易陰乾等優點。不過，「無毒教母」譚敦慈曾在《早安健康》說明，根據高雄醫學大學研究指出，劣等美耐皿材質，只要接觸到攝氏40度以上的物體，就可能溶出毒素，而小吃攤常見的綠色、橘色等鮮豔筷子，使用的色料，其中可能也含有有毒物質，建議平常外食需盡量避免選用塑膠筷或美耐皿筷。