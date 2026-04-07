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ATM存錢驚見1公告「只能同意」 網批太噁心：根本撇清責任

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，使用ATM存款遭遇少入帳、金額計算錯誤等情況時有發生。圖／AI生成
示意圖，使用ATM存款遭遇少入帳、金額計算錯誤等情況時有發生。圖／AI生成

便民設施ATM（自動提款機）設置地點多，超商、車站、捷運及路邊隨處可見，方便民眾利用存提款、轉帳等服務時不必到銀行排隊等候，也不需在意營業時間。不過，近日卻有民眾在ATM存錢時發現新增一條說明，必須點選「同意」才能繼續存錢，讓他不滿酸「現在來這套是吧」。

從原PO在Threads上分享的圖片可發現，操作ATM選擇「存款」功能後，畫面會跳出「若同意『如有金額爭議，以ATM清點結果為準」，請勾選後按下一步，放鈔後ATM將繼續清點鈔票」，若不勾選，就只能選擇「取消交易」，停止存款。

網友見狀也紛紛抨擊，「哇！哪一家的啊？太噁了！這根本撇清責任吧」、「剛剛去存也靠北一下……好扯」、「好噁爛的選項……既然是以『ATM清點結果為準』，那放鈔前還點鈔並確認金額個頭呀」、「有些人可能不懂這個噁心的點在哪。你算1萬元，可是機器假設只算8000元，你不同意存入要取回時，機器是會退你8張還是10張？」、「這字義表達給人感受的問題，它是銀行完全佔贏面的寫法，並不是『若存入前沒先點鈔並確認金額的話，那發生爭議時，則以ATM清點結果為準」。

有些人則認為是太多人存款前未點清，憑印象就向銀行申訴少錢導致，並科普ATM的原理是會將存款鈔票放在暫存箱，等存款人確認後才會收進去，若取消就是原封不動歸還整疊鈔票，所以退回的錢金額不對基本上就是一開始就算錯，「真的有疑問現在驗鈔電腦每張鈔票都是會拍照記錄流水號的，真的要調工程師來是可以看得到的」。

對此解釋，不少「被吃錢」的受害者現身打臉，「唬爛個屁，我就是多次遇到的受害者，後來不用ATM存了，只臨櫃存，臨櫃存也被我遇上點鈔機吃了我的鈔票！我相信就是點鈔機器設計上有瑕疵」、「那些說會原封不動退還的人就是沒被吃過錢的」、「請一定要在監視器下點一次，才能證明機器吃錢，數量不符，ATM吐出來也是錯的喔，我被ATM吃過好幾次了」、「被吞過八千。從此減少ATM存錢，真的要存，要錄影」。還有人表示臨櫃存錢也被立式點鈔機吃鈔票，最後把機器拆檢好幾次，才在底部零件找到夾著的鈔票。

為避免存款時點鈔金額錯誤產生爭議，建議存款人在存款前先在機器前點鈔，出現爭議時就可調ATM本身的監視畫面釐清。

存錢 鈔票 ATM

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