寺廟志工往排水溝倒廚餘稱「餵魚」 網友全開罵寺方回應了

彰化縣大村鄉慈恩寺旁，日前有民眾直擊一名男子將好幾大袋的生廚餘直接倒入排水溝，誇張行徑全被拍下。儘管當事人事後喊冤表示「只是丟菜葉餵魚」，廟方也緊急出面致歉，但隨意傾倒廢棄物已明顯觸法，依據《廢棄物清理法》，最高恐面臨高額罰鍰。

一名網友在Threads上貼出一段影片，驚呼：「這會不會太誇張了點……直接把垃圾往河川丟3-4袋」。畫面中可見，一名身穿黃色上衣的男子，熟練地拎著裝滿生廚餘的塑膠袋，直接往大排水溝傾倒，且動作不只一次。

由於影片背景清楚拍到「慈恩寺」字樣，地點確認為當地寺廟及納骨塔周邊範圍。原PO更附上事後拍攝的水溝照片，強調「真的不只菜渣而已」。畫面曝光後立刻點燃網友怒火，不少人紛紛痛批缺乏公德心，甚至有網友從手法推測：「一看也知道一定是外燴辦桌倒的，不想把廚餘帶回去」、「鄉下這種沒公德心的特多，看起來已經不是第一次了」。

面對網路上排山倒海的抨擊，當事男子受訪時大聲喊冤，澄清自己丟棄的都是挑選過的菜葉，初衷是為了「餵魚」。他強調：「是要丟給魚吃的，不然我不會去丟這個。」試圖撇清隨意棄置垃圾的指控。

事發後，慈恩寺業者也親自現身該篇貼文下方留言滅火。廟方坦言，經過影片比對，確認該名倒菜渣的男子是「廟方志工」。業者對此表達最深的歉意：「感謝提供影片讓我們找到害群之馬，對於整件事督導不周獻上最大歉意。」並承諾未來會加強管理，絕不讓類似事件再次發生。

無論出發點是否為了餵魚，將大量廚餘直接倒入排水溝，在法律上都已構成違規。根據《廢棄物清理法》第27條規定，在指定清除地區內，嚴禁於水溝棄置雜物或污染水溝、河川。若違反此規定，依同法第50條，將可處新臺幣1,200元以上、6,000元以下罰鍰，並可要求限期改善，屆期未改善者還能按日連續處罰。

此外，若環保局介入調查後，認定這批大量的生廚餘並非一般生活垃圾，而是屬於辦桌、外燴或餐廳產生的「一般事業廢棄物」，罰則將大幅加重。依據《廢棄物清理法》第52條規定，未依規定妥善清理事業廢棄物者，將面臨新臺幣6,000元以上、高達300萬元以下的重罰。民眾切勿貪圖一時方便或以「餵食生態」為由隨意傾倒，以免造成環境污染又讓荷包大失血。