新北巷弄驚見「5顆女人頭」排排站 真相曝光網笑：在地5姊妹

半夜在路上如果看到這一幕，恐怕真的會讓人心臟漏拍。近日，一名女網友行經新北市中和區新生街的巷弄時，在一處大型廢棄物堆放區赫然發現地上有「5顆女性人頭」整齊排列。她將這驚悚又搞笑的畫面拍下分享到網路上，立刻引發網友熱議，直呼：「差點就要報警了！」

原PO在臉書社團「拾荒」貼出照片，畫面中可見，在廢棄的床墊與雜物前方，端正地擺放著5顆女性人頭。不過仔細一看，這其實是美髮店或美容美髮科學生練習用的「假人頭」。有趣的是，這5顆人頭各有特色，有的眉毛經過精修，有的留著俐落短髮，中間那顆甚至還上滿了整頭的髮捲，模樣相當生動。原PO見狀也忍不住幽默笑稱：「這是我見過最猛的中和新生街地方五姊妹」。

照片曝光後，許多人第一眼都被嚇壞，紛紛表示：「這沒注意看真的會嚇死」、「晚上經過會剉尿吧」、「心臟不好的真的會出事」、「還好現在不是農曆七月」、「這深夜擺在山路小徑會嚇破膽」、「存心要嚇路人的，真的很不可取」。

同時，也激發了許多網友的幽默創意，紛紛歪樓留言：「一家人就是要排得整整齊齊」、「真正的『在地人』」、「這是在地五姊妹大本營」、「這是什麼滿門抄斬的畫面」、「五營頭的女營嗎」、「中間那位是包租婆吧」。

此外，留言區也釣出不少美髮業內行人出面解釋，這些假人頭其實要價不菲，都是用新台幣買來的練習耗材，「身為美髮人很稀鬆平常，只看到五顆新台幣被回收」。不過也有人無奈建議，丟棄這類物品時應該要處理妥當，「好歹也拿個袋子或紙箱裝起來，這樣擺一排真的很嚇人！」但隨即有網友搞笑神回：「如果用黑色垃圾袋裝著，清潔隊員打開可能才真的會直接報警。」