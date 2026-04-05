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日本藥妝店爆亂象！台人買大正百保能遭調包 達人揭離譜經驗

聯合新聞網／ 綜合報導
很多民眾到日本旅遊，幾乎都會去藥妝店大採購。聯合報系資料照／記者雷光涵攝影
很多民眾到日本旅遊，幾乎都會去藥妝店大採購。聯合報系資料照／記者雷光涵攝影

近日有台灣旅客分享，赴日購物時竟遇到店員「偷換商品」的誇張情況。原來，他在日本藥妝店購買知名感冒藥大正百保能，結帳時卻被店員偷偷換成自家品牌。事件曝光後引發熱議，就連旅日達人林氏璧也在臉書轉發，直言「真的有嚇到」，並指出過去雖常聽聞店員積極推銷，但如此直接「調包商品」的情況相當少見。

原PO在Threads發文指出，自己在澀谷大國藥妝購物時，店員先以「百保能限購一盒」為由，不斷推薦店內自有品牌，甚至聲稱藥效更好且不限購。不過原PO並未採信，仍拿著大正百保能空盒前往結帳，沒想到店員在更換商品時，竟偷偷將自有品牌藥品放入袋中，所幸他當場發現並立即制止，店員才默默收回。

事件曝光後，林氏璧在臉書發文表示，他之前跟大家討論過很多次積極推銷的店員，「很多人會盯著你的購物籃說『不要買這個』，但我還沒見過積極到這樣的」。

林氏璧也整理其他網友經驗，包括有人分享「沒注意店員裝袋，回台才發現買錯商品，兩個品牌擺在一起很容易看錯」，也有人直言「曾被放商品進購物籃，之後就不太敢再去」。另有民眾提到，在高松購買合力他命時，被要求改買自有品牌，甚至被店員要求「現在打電話問朋友要不要換」，讓人無法結帳；還有人表示，在天神南站附近購物時，被強力推銷高價保健品，甚至貶低原本想買的商品。有網友提醒，「結帳後一定要核對收據與商品，還要確認店員是否拿空盒給你」。

林氏璧 澀谷 日本

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