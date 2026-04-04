洋芋片為何設計弧形？科學家揭秘關鍵「令人越吃越上癮」 網友驚呼長知識

許多人每天都在吃洋芋片，但有想過為什麼筒裝洋芋片會設計成弧形呢？大陸媒體《中國食品報》近日專題報導，點出「弧形洋芋片之謎」！報導指出弧形洋芋片承壓能力強，而且吃起來發出的聲音會更清脆，咬的時候剛好是在最佳崩裂臨界點，是令人越吃越上癮的關鍵。

近日《中國食品報》一篇報導《冷知識丨洋芋片為什麼設計成弧形？》成為網友熱議話題，文中拆解了弧形洋芋片是承受力更強，並且吃起來那種「喀嚓喀嚓」的口感更容易引起食慾。

而《陝西科技報》報導指出，在洋芋片剛上市的時候，因運輸過程中碎掉很多，消費者總是投訴「一袋洋芋片裡面能吃的沒幾塊」。後來洋芋片的食品科學家亞歷山大·利帕（Alexander Liepa）把洋芋片統一製作成弧形，除了更能承受更大壓力，筒裡也能放進更多洋芋片。

不少網友看完報導後都表示長知識，「原來洋芋片都做成曲面是這樣的原因呀」，「原來是這樣，之前確實不知道」，亦有網友稱「感覺這種形狀也更加有食慾」。

更有趣的是，後來工程師通過力學研究發現，弧形洋芋片吃的時候一般不會對半碎裂開，而是被我們的口腔整個壓成很多小碎片，在咀嚼時會連續發出喀嚓聲，這種聲音會讓人更上癮，吃到停不了口。

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文章授權轉載自《香港01》