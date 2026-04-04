家樂福要消失了？她逛賣場見1現象超震驚 網不捨：已走入歷史

熟悉的名字真的要走入歷史了嗎？統一集團近年接手家樂福後，將公司名稱改為「康達盛通生活事業股份有限公司」。對此，一名網友分享，近期發現家樂福自有品牌商品陸續減價出清，也貼出更名公告，讓不少網友直呼不捨，感嘆一個時代即將結束。

這名網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」表示，近期逛家樂福時，發現不少家樂福自有品牌商品正在出清特價，且數量與品項眾多，建議大家可以趁機入手平常會用的商品。

這名網友也分享賣場內的更名公告，未來家樂福將改為「康達盛通生活事業股份有限公司」，感嘆未來可能要跟「家樂福」這個熟悉的品牌名稱說再見，坦言一時之間有點難以適應。

貼文一出後，不少網友都表示「真不捨家樂福這名字」、「我會想念家樂福的」、「只能拍產品櫃留念了」、「名字不好念，真的都沒想去購買的意願」、「為什麼聽起來就像個賣直銷的」、「發票名稱都改好了，台灣的家樂福發票已成歷史」、「這名字看了10遍，還是記不起來，誰取的？」、「通常改名的都沒啥好下場」。

不過，也有內行網友說明「康達盛通只是公司名稱，招牌的品牌名稱未定，放這個是因為商品要寫製造公司名稱」。事實上，統一集團從去年底終止與法國家樂福的品牌授權合約，目前正請內部同仁票選新名稱，預計今年中全面更換門市招牌。

此外，家樂福其實提供不少便民服務，本站曾報導，一名網友分享，在家樂福購買牛排時，可以選擇「代客現煎」，加上處理費後只要210元，還附有配菜，讓他直呼「比夜市牛排還好吃」。

對此，不少網友都大讚「真的很棒，廚師上次還幫我挑肉」、「比夜市200的骰子牛還大份，真心不騙」、「我們那天是買一送一的牛肉，260+60代煎，份量很足」、「昨天去澳牛買一送一，還可以自己決定熟度，真爽」、「上次吃也是覺得划算到不行！」。