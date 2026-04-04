北捷上廁所也有限時？女客見1告示超焦慮 網揭真實經驗：超緊張

在外面上廁所也會有壓力？一名女網友分享，近期在台北地下街想要上廁所，意外看到門上貼著「超過15分鐘將連動警報」的告示，讓她當場陷入兩難，話題引發討論，也釣出不少苦主分享自身經驗。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，近期逛台北地下街剛好想要上廁所，發現門口標示寫著「顧及顧客如廁安全，廁間使用超過15分鐘將連動警報，現場將派員前來關心」。讓她瞬間相當緊張，認為自己上大號會比較久，擔心時間警報響了真的很尷尬。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「會！我常常被敲門被關心身體」、「之前在國父紀念館站排隊上廁所，看到工作人員敲門問廁所的人，結果女生回『我在大便』，超尷尬」、「之前在淡水捷運站，超過15分鐘真的有人來敲門問我」、「我遇過是在捷運站，有次便祕上超過15分鐘，清潔阿姨就來敲門了」、

事實上，北捷自2011年起，在部分公廁都有裝設限時裝置，一旦旅客待滿15分鐘，工作人員便會前去敲門關懷，詢問民眾是否需要協助，以確保如廁者安全。

此外，本站曾報導，一名網友在Threads表示，先前在北捷上廁所時，意外發現捲筒衛生紙下方有一個白色的小盒子，讓他好奇這個盒子有什麼用途？

對此，也有不少內行網友出面解釋「感應還有沒有衛生紙裝置」、「感應衛生紙存量用的，不要玩」、「感應衛生紙沒有要補的」，設置的目的在於讓清潔工人知道廁紙剩餘量，並隨時處理，是個很用心的設計。