蝦皮不按完成訂單＝人品差？她被男友狂念 兩派網友掀論戰

網購習慣不同，竟也能引發感情爭議。一名女網友分享，近期因是否要點蝦皮的「完成訂單」與男友起衝突，讓她相當不解。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「蝦皮不按完成訂單，很沒品嗎？」為題，指出男友借用她手機時，發現有多筆訂單尚未點選完成，主動表示要幫忙操作，但她拒絕並解釋，因自己習慣讓系統自動完成訂單，避免商品後續若有問題，影響退貨或申訴權益，因此認為沒有必要提前點擊。

這名女網友說明，男友聽完後卻持續碎念，認為賣家未收到款項很可憐，甚至批評她不夠體貼、是「人品問題」，讓她相當不滿，也質疑自己與賣家並不相識，為何需要替對方著想？好奇「大家真的都會按完成訂單嗎？」

貼文一出後，不少網友都表示「不評價妳，但妳男友是很溫暖善良的人，祝他找到更符合他價值觀的人」、「買東西收到沒問題就會馬上按，也會好評，但一樣也很討厭放著不按的那種買家」、「說沒品太言重了，應該就是比較不會有同理心跟害怕吃虧的人」、「男友是很有同理心的人，見微知著」、「從妳跟男友的對話，是那種斤斤計較、深怕自己吃一點虧的人」。

不過，也有部分網友認為「我倒覺得因一件沒多大意義的小事，特地檢討人家、說人自私，才是無聊的道德魔人吧」、「我也不按，只是懶得開而且沒那麼常進購物APP」、「動不動就說人人品問題的人品才有問題，什麼事情都想要用貶低別人的方式吵贏」、「妳自己覺得沒問題就好，就是觀念不同，無所謂對錯」。

網路購物已是現代人最習以為常的消費習慣，而蝦皮更是最多人使用的購物平台。本站曾報導，一名女網友抱怨近期去蝦皮智取店取貨，但是包裹卻被隔板卡住拿不出來，讓她相當崩潰。

對此，不少過來人紛紛提供解決方法，回應「之前有遇過，單子上有2扇門只開一扇，趕快再一次去取貨螢幕輸入手機的號碼，門還會再重新開一次」、「往上頂一下就好，板子沒有固定」、「店員路過…讓包裹待在裡面，層板往上推讓包裹卡在出口處就可以把包裹拉出來了」、「妳在蝦皮取貨那邊點客服，會有人遠端幫妳開上門」、「打客服，他會多開門，或妳在前面站太久，監視器就會廣播了」。