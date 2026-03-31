提早預約遭取消險錯過飛機！Uber司機揭派車機制盲點：易叫不到車

為準確掌握出遊行程，許多人會選擇事先預約好Uber或計程車，確保從出門到回家都順暢無礙。不過近日有民眾抱怨，明明已事先預約車輛，臨近出發時間卻被取消，還得支付一半車資，所幸當下很快叫到計程車，行程才沒有被擔誤。對此，有同業出面呼籲「少用預約」，因為在系統機制下，反而「很可能預約不到車」。

原PO在threads上抱怨，兩週前為趕飛機，事先預約好Uber，當天要出門前注意到司機已在附近，卻在他出門等車時取消行程，還被收取約一半的車資，錯愕之下他立刻找app內客服申訴，卻發現全是罐頭回應，好不容易找到未搭乘退款申請，也要等上好幾個工作天，直呼Uber根本欺負人。

對此，不少人質疑是原PO遲到才導致訂單取消，原PO也澄清當天其實在預約時間前5分鐘就下樓了，但司機仍是把預約單取消，沒有讓司機原地空等的狀況。

文章也引來業內人士，直接建議「短程不要用預約」。一位自稱是Uber司機的網友便指出預約機制的問題，她表示，Uber的預約單會在顧客叫車當下「派單給在附近的司機」，然而司機是會移動的，若是預約時間、地點離他太遠，高機率是不願意接單，尤其是短程單，司機在評估「CP值太低」後都會拒絕，於是這張單就會在空中飄啊飄啊飄。

她指出，由於一直被拒單，這張預約單就會「從近丟到遠」，再「從遠丟到近」，等丟到離你很近的線上司機時，基本上離預約時間也很近，一旦被最後接單的司機取消，就一定趕不上顧客預約的時間。因此除非是搭長程、金額高（500元以上）的車，否則「提早出門、當下叫車」反而是比較安全的做法。

其實搭長程、短程計程車時有爭議，過去也常發生距離太近遭計程車拒載、或是被司機「碎念到下車」的狀況。不過其實法規早有規定不得隨意拒載，依照《道路交通管理處罰條例》第38條，計程車駕駛若任意拒載或故意繞路，可處新台幣600至1200元罰鍰。台北市公共運輸處也提醒，若乘客遇到拒載、繞路或其他不當行為，最好記下車牌號碼、司機登記證、時間與地點等資訊，再向警方或相關單位反映。