快訊

台鐵又出事！台中新烏日站區近中午傳火警 火勢猛烈濃煙畫面曝

男子在新工作停車場「重逢多年未見的浪犬」淚崩：我終於找到你了

創會38年首例！台大學生會長遭罷免 投票率1.44%、逾8成5同意

聽新聞
0:00 / 0:00

提早預約遭取消險錯過飛機！Uber司機揭派車機制盲點：易叫不到車

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾抱怨提前預約Uber車輛，臨近出發時卻被司機取消。示意圖/ingimage
民眾抱怨提前預約Uber車輛，臨近出發時卻被司機取消。示意圖/ingimage

為準確掌握出遊行程，許多人會選擇事先預約好Uber計程車，確保從出門到回家都順暢無礙。不過近日有民眾抱怨，明明已事先預約車輛，臨近出發時間卻被取消，還得支付一半車資，所幸當下很快叫到計程車，行程才沒有被擔誤。對此，有同業出面呼籲「少用預約」，因為在系統機制下，反而「很可能預約不到車」。

原PO在threads上抱怨，兩週前為趕飛機，事先預約好Uber，當天要出門前注意到司機已在附近，卻在他出門等車時取消行程，還被收取約一半的車資，錯愕之下他立刻找app內客服申訴，卻發現全是罐頭回應，好不容易找到未搭乘退款申請，也要等上好幾個工作天，直呼Uber根本欺負人。

對此，不少人質疑是原PO遲到才導致訂單取消，原PO也澄清當天其實在預約時間前5分鐘就下樓了，但司機仍是把預約單取消，沒有讓司機原地空等的狀況。

文章也引來業內人士，直接建議「短程不要用預約」。一位自稱是Uber司機的網友便指出預約機制的問題，她表示，Uber的預約單會在顧客叫車當下「派單給在附近的司機」，然而司機是會移動的，若是預約時間、地點離他太遠，高機率是不願意接單，尤其是短程單，司機在評估「CP值太低」後都會拒絕，於是這張單就會在空中飄啊飄啊飄。

她指出，由於一直被拒單，這張預約單就會「從近丟到遠」，再「從遠丟到近」，等丟到離你很近的線上司機時，基本上離預約時間也很近，一旦被最後接單的司機取消，就一定趕不上顧客預約的時間。因此除非是搭長程、金額高（500元以上）的車，否則「提早出門、當下叫車」反而是比較安全的做法。

其實搭長程、短程計程車時有爭議，過去也常發生距離太近遭計程車拒載、或是被司機「碎念到下車」的狀況。不過其實法規早有規定不得隨意拒載，依照《道路交通管理處罰條例》第38條，計程車駕駛若任意拒載或故意繞路，可處新台幣600至1200元罰鍰。台北市公共運輸處也提醒，若乘客遇到拒載、繞路或其他不當行為，最好記下車牌號碼、司機登記證、時間與地點等資訊，再向警方或相關單位反映。

計程車 Uber

延伸閱讀

預約叫車難如搶票 高雄長照交通補助遭酸「看得到用不到」

結帳像猜謎？店員氣客人1行為「當我會通靈嗎」兩派掀論戰

Uber司機開車竟「邊看色情片」 乘客驚見口交畫面嚇傻：該投訴嗎？

他「不敢開國道」憂被女性扣分 網教行駛技巧：比平面安全

相關新聞

提早預約遭取消險錯過飛機！Uber司機揭派車機制盲點：易叫不到車

為準確掌握出遊行程，許多人會選擇事先預約好Uber或計程車，確保從出門到回家都順暢無礙。不過近日有民眾抱怨，明明已事先預約車輛，臨近出發時間卻被取消，還得支付一半車資，所幸當下很快叫到計程車，行程才沒有被擔誤。對此，有同業出面呼籲「少用預約」，因為在系統機制下，反而「很可能預約不到車」。 原PO在threads上抱怨，兩週前為趕飛機，事先預約好Uber，當天要出門前注意到司機已在附近，卻在他出門等車時取消行程，還被收取約一半的車資，錯愕之下他立刻找app內客服申訴，卻發現全是罐頭回應，好不容易找到未搭乘退款申請，也要等上好幾個工作天，直呼Uber根本欺負人。 對此，不少人質疑是原PO遲到才導致訂單取消，原PO也澄清當天其實在預約時間前5分鐘就下樓了，但司機仍是把預約單取消，沒有讓司機原地空等的狀況。 文章也引來業內人士，直接建議「短程不要用預約」。一位自

連50嵐也要代購！宜蘭人淚曝「10元跑腿費」心酸：去台北要提3杯上車

台灣手搖飲霸主50嵐自1994年從台南起家，至今全台已有逾500家分店，不過目前宜蘭和花蓮沒有門市，意外催生出「跨縣市代購飲料」的特殊現象，且每杯代購費只收10元，引發熱議。

赴日配眼鏡省破萬？品牌鏡片價差7倍 內行點出隱憂勸：短期旅遊別試

日系連鎖眼鏡品牌JINS主打平價、快速配鏡，深受許多台灣消費者喜愛。然而，近日有網友比對台日官網發現，JINS主打的一款「1.76極薄鏡片」，在台灣加價升級竟高達新台幣15,000元，但在日本當地的售價僅需11,000日圓（約2,300台幣）。高達近7倍的驚人價差，讓不少網友直呼：「根本把台灣人當盤子！」

臨停5分鐘YouBike秒消失！他報案見「誤騎」氣炸 官方賠償價碼曝光

YouBike公共自行車是許多民眾通勤、代步的好幫手，但若中途臨停沒上鎖，小心愛車不翼而飛！一名網友近日發文抱怨，自己騎乘YouBike到超商購物，才進去不到5分鐘車子就被偷了。更讓他傻眼的是，到派出所報案時，報案單上寫的竟是「誤騎」而非「失竊」，引發網友討論。

餐廳監視器是「公司機密」？實況主蛋捲丟名牌包調畫面遭拒 總部火速切割

實況主蛋捲近日在Threads發文求助，表示25日晚間於PROMETTENTE義大利麵六張犁店用餐時，不慎將包包遺留在店內，事後返回尋找未果。她指出，已先透過外部監視器確認進店時仍攜帶包包，離開時則未帶走，懷疑可能遺失於店內，因此希望調閱店家監視畫面釐清情況。

日本炭烤雞肉竟能帶回台？他曝「包裝」藏關鍵 網驚：可以放心買了

不少民眾出國旅遊時，總愛帶點當地美食回台當伴手禮，但台灣對食品入境把關嚴格，尤其是肉類相關產品，一不小心就可能面臨高額罰款，讓人荷包大失血。近期卻有一名網友分享，自己竟成功把日本「炭烤雞肉」帶回台灣，讓不少人直呼意外，也掀起一波討論熱潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。