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連50嵐也要代購！宜蘭人淚曝「10元跑腿費」心酸：去台北要提3杯上車

聯合新聞網／ 綜合報導
50嵐示意圖。聯合報系資料照片／記者陳睿中攝影
50嵐示意圖。聯合報系資料照片／記者陳睿中攝影

台灣手搖飲霸主50嵐自1994年從台南起家，至今全台已有逾500家分店，不過目前宜蘭和花蓮沒有門市，意外催生出「跨縣市代購飲料」的特殊現象，且每杯代購費只收10元，引發熱議。

近日有網友在臉書社團「宜蘭撿便宜」開團提供50嵐代購服務，每杯代購費僅需10元，可選擇約在羅東或宜蘭市區面交，貼文曝光後引發熱議。該篇貼文被轉發到Threads，有網友驚訝表示，「好市多代購可以理解，宜蘭人還有50嵐代購，你相信嗎？」

貼文一出，不少網友留言，「又重又濕才賺10元，這錢也難賺」、「提10杯7~8公斤，只有基本工資時薪的一半，還可能被棄單」、「加10元也蠻難賺的欸，5杯才賺50元」、「雖然我好市多代購也是+10一件，也想過代購50嵐一杯+$10，但是湯湯水水我真的怕倒，倒掉飲料後續的洗車工程無法想像，應該好好感謝願意代購50嵐的造福人群」。

對此，有網友透露會出現代購，是因為宜蘭和花蓮沒有50嵐門市，「我剛查了一下，宜蘭沒有50嵐耶，所以他是從外縣市帶進去？真神奇」、「我有一陣子住花蓮，當時有花蓮代購50嵐我也會+10」、「就像台南人喝不到50嵐1號一樣，而且台南只有集中在市區和永康區有50嵐而已」、「宜蘭人的痛你懂嗎？ 有時候就是唯一指定50嵐的小顆珍奶無糖少冰」、「每次回家都到北車外帶50嵐，至少提3杯坐車」、「之前跟頭城的蛋糕店訂蛋糕外送，老闆說他不收外送費，但想請我幫他從台北帶50嵐的1號，我還真的帶了」。

至於為何50嵐遲遲未進駐宜蘭與花蓮，過去曾流傳與老闆私人情感有關的都市傳說，不過官方早已澄清，主因是宜蘭與花蓮地區暫無設立代理公司，所以才未開放加盟，跟老闆的感情問題沒有關係。

值得一提的是，台北捷運市政府站曾經設立一家50嵐門市，去（2025）年因租約到期已正式結束營業，讓不少每天跨縣市往返台北和宜蘭的通勤族相當崩潰，也讓這段跨區買飲料的現象再次引發關注。

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