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赴日配眼鏡省破萬？品牌鏡片價差7倍 內行點出隱憂勸：短期旅遊別試

聯合新聞網／ 綜合報導
雖然赴日配眼鏡價格相對便宜，但內行網友提醒，高折射率的特殊鏡片多需花費7至14天客製化訂做，短期旅遊的民眾恐無法當天取貨。示意圖／聯合報系資料照
雖然赴日配眼鏡價格相對便宜，但內行網友提醒，高折射率的特殊鏡片多需花費7至14天客製化訂做，短期旅遊的民眾恐無法當天取貨。示意圖／聯合報系資料照

日系連鎖眼鏡品牌JINS主打平價、快速配鏡，深受許多台灣消費者喜愛。然而，近日有網友比對台日官網發現，JINS主打的一款「1.76極薄鏡片」，在台灣加價升級竟高達新台幣15,000元，但在日本當地的售價僅需11,000日圓（約2,300台幣）。高達近7倍的驚人價差，讓不少網友直呼：「根本把台灣人當盤子！」

根據JINS台日官方網站的產品資訊，這款「1.76極薄鏡片」是品牌旗下折射率最高、主打日本製造的頂級塑膠鏡片。其採用雙面非球面設計，能大幅減輕高度近視者的鏡片厚度，並減少配戴時臉部輪廓變形的視覺落差。

然而，有網友在Threads上發文批評，相同的產品在日本標價11,000日圓，到了台灣卻變成台幣15,000元，若再追加濾藍光功能，甚至高達16,000至17,000元。

貼文曝光後，立刻湧入大批網友留言狂酸：「直接買張廉航機票飛去日本配，順便玩個兩天一夜都還有找」、「真的是日幣當作台幣在賣」、「1萬5跟2千的差別，已經不是運費能解釋的了」、「15,000元都可以直上其他國際頂級大廠的鏡片了」。也有許多曾赴日配鏡的民眾分享經驗，表示在日本不僅價格便宜，若去Outlet分店甚至還有更多折扣。

面對如此巨大的價差，有部分網友出面緩頰，指出台灣營運方需要負擔高昂的百貨專櫃租金、員工薪資、進口關稅、運費，以及提供在地的保固與售後服務，加上台灣市場規模較小，價格自然無法與日本母國相比：「覺得貴就安排一下日本旅行不就好了，售後服務和代理費難道不用錢？」

但多數消費者對此說法並不買單，反駁道：「日本開店請員工難道就不用錢？」、「加上關稅與人事成本合理，但賣到原產地的近7倍真的離譜過頭」、「這差價已經剝奪了對在地保固的信仰了」。儘管不少人喊著要飛去日本配眼鏡，但有內行網友也特別提醒想赴日撿便宜的民眾千萬別忘了時間成本

由於1.76這種超高折射率或是帶有高閃光度數的頂級鏡片，通常沒有現成庫存，必須送回工廠「客製化研磨訂做」。無論是在台灣還是日本，製作與運送時間大約都需要7到14個工作天。因此，若赴日旅遊天數較短的旅客，恐面臨「配了卻來不及拿」的窘境。建議有計畫跨國配鏡的民眾，務必先帶著驗光處方籤（Auto單）評估行程，或透過官網先行預訂，以免白跑一趟。

日本 高度近視 消費者 眼鏡 消費

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