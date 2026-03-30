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臨停5分鐘YouBike秒消失！他報案見「誤騎」氣炸 官方賠償價碼曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
YouBike若因未上鎖導致車輛遺失，依規定租借者需面臨高達15,000元的賠償。聯合報系資料照
YouBike若因未上鎖導致車輛遺失，依規定租借者需面臨高達15,000元的賠償。聯合報系資料照

YouBike公共自行車是許多民眾通勤、代步的好幫手，但若中途臨停沒上鎖，小心愛車不翼而飛！一名網友近日發文抱怨，自己騎乘YouBike到超商購物，才進去不到5分鐘車子就被偷了。更讓他傻眼的是，到派出所報案時，報案單上寫的竟是「誤騎」而非「失竊」，引發網友討論。

原PO在Threads上發文分享慘痛經驗：「大家進超商買東西YouBike一定要上鎖，我剛進去不到五分鐘，YouBike就被偷了。」他無奈表示，去警局報案時，發現報案單上寫的是「誤騎」而不是失竊，且被告知如果三個月內沒有找回車輛，自己必須賠償新台幣15,000元。

貼文曝光後，立刻引起網友熱議。有內行網友幫忙解答法律實務上的差異：「因為車子是政府（YouBike公司）的，你只有『使用權』沒有『所有權』，所以只能報遺失」、「竊盜罪必須要有『意圖為自己不法之所有』的條件，通常偷騎共享單車很難構成據為己有的要件，所以警方才會寫誤騎或遺失」。

此外，許多網友也對高達15,000元的賠償金感到吃驚：「那台二手破車要一萬五喔？」、「15,000都可以買高階入門版的公路車了」。甚至有苦主現身說法表示，如果是橘白配色的「電輔車（YouBike 2.0E）」，賠償金額更高達22,000元。

根據台北市政府交通局「YouBike公共自行車租賃系統服務條款」規定，公共自行車租出後，租借者應負保管之責。若不幸遺失，應由租借者向警方報案；若確定車輛遺失，消費者需賠償公共自行車的營業損失費用，每輛YouBike 2.0為新台幣15,000元整。

所幸，該名發文網友在當天晚上更新動態，表示警方已透過監視器尋獲該輛YouBike，並通知他前往取回歸還，讓他省下了一筆鉅額賠償金。他也藉此機會呼籲大眾：「租借後即有保管責任，務必要愛惜物品，離開必須上鎖！」

共享單車 YouBike YouBike 2.0 竊盜 腳踏車

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