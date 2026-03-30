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餐廳監視器是「公司機密」？實況主蛋捲丟名牌包調畫面遭拒 總部火速切割

聯合新聞網／ 綜合報導
實況主蛋捲於義大利麵餐廳用餐時遺落包包，事後要求店家調閱監視器遭拒。示意圖，非文中當事店家。 示意圖／ingimage
實況主蛋捲於義大利麵餐廳用餐時遺落包包，事後要求店家調閱監視器遭拒。示意圖，非文中當事店家。 示意圖／ingimage

遊戲實況主蛋捲近日在Threads發文求助，表示25日晚間於PROMETTENTE義大利麵六張犁店用餐時，不慎將PRADA的名牌包遺留在店內，事後返回尋找未果。她指出，已先透過外部監視器確認進店時仍攜帶包包，離開時則未帶走，懷疑可能遺失於店內，因此希望調閱店家監視畫面釐清情況。

她進一步說明，當晚聯繫店家時，店員表示監視畫面由店長保管，需隔日才能查看；但隔天卻改口稱店內僅拍攝料理區，未設用餐區鏡頭，建議無需到場查看。她與同行者討論後仍希望確認畫面，再次致電詢問時，卻遭店長以「公司內部機密」為由拒絕提供，且對於當日是否有留意包包一事，前後說法不一，讓她質疑處理過程存在疑點。

隨後她在警方陪同下再次前往店內，店家僅提供料理區監視畫面，門口鏡頭則未開放調閱。警方表示，若未進入正式偵辦程序，確實難以強制要求業者提供完整影像。整起事件在社群發酵後，店家總部也出面回應，表示已主動聯繫當事人並配合警方調查，同時針對門市管理與設備狀況展開檢討。

總部後續說明指出，經調查確認該加盟門市未依規定通報，且部分監視器設備失修，無法提供完整畫面，已違反品牌規範。總部因此決議終止與該門市的加盟合作關係，並著手進行後續改善與賠償協商。相關處置曝光後，多數網友認為品牌反應迅速、處理果斷，「有誠意處理，成功的公關」、「這才是負責任的企業」、「超有效率…兩天內」。

不過，也有部分網友對整體過程抱持保留態度，認為店家拒絕提供畫面觀感不佳，「不提供肯定有鬼，現在人做生意開店還敢這樣」、「這樣很玄，客人包包掉了，想看監控卻不願意提供…但這感覺就不對」。臉書社團「六張犁居民大小事」也有網友發文，指出該分店已「拆除招牌」。

依個人資料保護法第五條第十六條規範，只要影像能夠辨識特定個人，即屬個人資料，業者蒐集固然多為營業安全或管理目的，但後續「提供、調閱或公開」都必須符合原始蒐集目的與合理範圍。

目前法規並未強制業者必須提供監視器畫面，實務上多半需在特定情境下衡量個資風險；另一方面，警方亦須在涉及刑事案件時，才具備依法調閱影像的權限。

悅成法律事務所也曾分享相關案例指出，即便是在餐廳等公共場所，監視器畫面仍可能構成個資。像名人過去用餐時遭店員擷取監視器畫面外流事件，以及另一起店家因不滿顧客評論而擷取監視器畫面上網，最終引發官司爭議，都顯示「是否違法」關鍵不在拍攝地點，而在於影像能否識別個人，以及使用是否逾越原本設置監視器的目的。

監視器 餐廳 直播主 個資

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