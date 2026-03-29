日本炭烤雞肉竟能帶回台？他曝「包裝」藏關鍵 網驚：可以放心買了

不少民眾出國旅遊時，總愛帶點當地美食回台當伴手禮，但台灣對食品入境把關嚴格，尤其是肉類相關產品，一不小心就可能面臨高額罰款，讓人荷包大失血。近期卻有一名網友分享，自己竟成功把日本「炭烤雞肉」帶回台灣，讓不少人直呼意外，也掀起一波討論熱潮。

該網友在Threads發文，稱自己「從日本帶回2包炭烤雞肉」，一路上擔心會不會被罰錢，因此一入境就乖乖跑去詢問海關。結果讓他相當驚訝，原來是否能攜帶入境的關鍵在於「包裝標示」，只要產品清楚標示「密封、加壓並經加熱殺菌」，就有機會符合規定。他也補充，若仍有疑慮，可以在領完行李後到動植物檢疫櫃檯確認，「不行就被沒收，但主動通報通常不會被罰」。

消息曝光後，網友紛紛留言交流經驗，有人直呼「真的長知識了」，也有人認同原PO做法，「乖乖去問海關，給讚」。還有人分享，這類產品屬於高溫滅菌的常溫食品，「其實就是軟罐頭，可以帶」，甚至有網友笑說在日本居酒屋吃過，「配啤酒超驚艷」。不少人也提到自己曾因不確定規定而錯過購買機會，「本來想買但怕被罰就放棄」、「現在看到有點後悔」。

留言中也出現各種「入境經驗談」，有網友提到自己曾帶韓國真空人蔘雞，原本做好被丟掉的心理準備，結果詢問後竟可攜帶；也有人說曾帶草莓調味乳入境，經檢疫確認可行，「第一次知道調味乳OK，但鮮乳不行」。甚至還有人分享帶過無印良品的咖哩漢堡排，引發其他人跟著附和「下次可以放心買了」。不過，也有較保守的聲音提醒，「還是交給專業判斷比較安心」，甚至坦言「我個人還是不太敢帶，不要跟錢過不去」。

根據財政部關務署公告，多數肉類及含肉製品原則上仍禁止攜帶入境，不論生熟或包裝形式都在管制範圍內，違規恐面臨至少新台幣1萬元以上罰款；若涉及疫區豬肉製品，最高甚至可罰百萬元。不過，像是經高溫滅菌並密封保存的罐頭或類罐頭食品，通常屬於例外情形。官方也提醒，若對商品有疑慮，入境時務必主動申報或向檢疫人員確認，避免因一時大意傷了荷包。