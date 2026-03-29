日本買襪子喜見「Made in Taiwan」 內行曝：台灣反而買不到

一名女網友在Threads分享，自己在名古屋替兒子購買電車造型襪，回台後才注意到標籤竟寫著「Made in Taiwan」，讓她驚喜又好奇，究竟是哪間台灣工廠生產。

貼文曝光後，短短兩天便吸引超過27萬人瀏覽，不少人分享類似經驗，包括在富士山買到的忍者襪、金閣寺紀念品店商品，甚至東京迪士尼販售的怪獸電力公司襪子，通通都是台灣製造，「日本品牌要求都相當嚴格，非常注重品質，MIT產品真的很有水準！」、「在思夢樂或寶雅，都會看到台灣製造的襪子就囤起來」、「我之前去阿拉斯加遇到台灣製的寶寶麋鹿襪子，也是眼睛冒愛」。

有內行網友指出，這類襪品多半來自彰化社頭的襪業聚落，不過因涉及品牌授權與通路限制，產品主要供應日本市場，「工廠在社頭，有問過台灣買不買得到，但因為有商標授權問題，所以只能出口日本」、「有些圖樣是專利，合約是只能銷售某些國家，我嫂嫂是廠長」。

另外也有在地人補充，社頭襪子品質優良、舒適耐穿，當地每年還會舉辦特賣活動，販售各式設計款襪子，吸引不少民眾前往挖寶，「歡迎來社頭大東發尋寶，我社頭人我都買這間，樣式多又好穿便宜」、「每年年底都去社頭芭樂節補貨內褲和襪子，多是在地廠商拿出來特賣」。