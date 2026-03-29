快訊

李昌鈺辭世／良性腦瘤也有風險 出現這些症狀別輕忽

號召「小草」在凱道集會 民眾黨宣布集會人數超過1萬人

全球海運哪裡最脆弱？經濟學人推演曝光 台海戰爭恐釀航程暴增58%

聽新聞
0:00 / 0:00

日本買襪子喜見「Made in Taiwan」 內行曝：台灣反而買不到

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在Threads分享，自己在名古屋替兒子購買電車造型襪，回台後才注意到標籤竟寫著「Made in Taiwan」，讓她驚喜又好奇，究竟是哪間台灣工廠生產。圖／AI生成
一名女網友在Threads分享，自己在名古屋替兒子購買電車造型襪，回台後才注意到標籤竟寫著「Made in Taiwan」，讓她驚喜又好奇，究竟是哪間台灣工廠生產。圖／AI生成

一名女網友在Threads分享，自己在名古屋替兒子購買電車造型襪，回台後才注意到標籤竟寫著「Made in Taiwan」，讓她驚喜又好奇，究竟是哪間台灣工廠生產。

貼文曝光後，短短兩天便吸引超過27萬人瀏覽，不少人分享類似經驗，包括在富士山買到的忍者襪、金閣寺紀念品店商品，甚至東京迪士尼販售的怪獸電力公司襪子，通通都是台灣製造，「日本品牌要求都相當嚴格，非常注重品質，MIT產品真的很有水準！」、「在思夢樂或寶雅，都會看到台灣製造的襪子就囤起來」、「我之前去阿拉斯加遇到台灣製的寶寶麋鹿襪子，也是眼睛冒愛」。

有內行網友指出，這類襪品多半來自彰化社頭的襪業聚落，不過因涉及品牌授權與通路限制，產品主要供應日本市場，「工廠在社頭，有問過台灣買不買得到，但因為有商標授權問題，所以只能出口日本」、「有些圖樣是專利，合約是只能銷售某些國家，我嫂嫂是廠長」。

另外也有在地人補充，社頭襪子品質優良、舒適耐穿，當地每年還會舉辦特賣活動，販售各式設計款襪子，吸引不少民眾前往挖寶，「歡迎來社頭大東發尋寶，我社頭人我都買這間，樣式多又好穿便宜」、「每年年底都去社頭芭樂節補貨內褲和襪子，多是在地廠商拿出來特賣」。

襪子 名古屋 富士山

延伸閱讀

外送訂單藏洋蔥！店家見常客資訊「感性吐1句」 網敲碗：我也想看

日遊客來台必到全聯掃貨 這幾款經典零食曝光網讚：很懂吃

好市多挖到寶！她毛躁長髮「抹完立即沖」 比對照一看網服了

相關新聞

日本買襪子喜見「Made in Taiwan」 內行曝：台灣反而買不到

一名女網友在Threads分享，自己在名古屋替兒子購買電車造型襪，回台後才注意到標籤竟寫著「Made in Taiwan」，讓她驚喜又好奇，究竟是哪間台灣工廠生產。

松山區公所電話「87878787」爆紅 網笑翻：罵人新用法？

一組看似「不太正經」的電話號碼，近日在社群平台Threads引發熱議。有網友分享一段對話，意外讓台北市松山區公所的電話「87878787」成為話題焦點，不少人直呼「太好記」，甚至衍生出各種玩笑說法。

外送訂單藏洋蔥！店家見常客資訊「感性吐1句」 網敲碗：我也想看

一間咖啡店老闆在社群平台分享一名顧客訂購24次的感人故事，感謝常客默默支持，激起網友共鳴與感動。貼文引發熱議，許多商家也分享客戶的回購記錄，展現顧客的信任與支持。

郵局快捷為何這麼快？他搭高鐵驚見1幕 真相曝光了

郵局的快捷郵件能當天到達，背後運作引發網友關注。有網友在高鐵上目擊郵差運送郵件，揭示其速度來源。中華郵政表示，郵件運送方式依情況選擇航空或路運，確保快速送達。

手機摔壞交店家回收 她一個月後出事才驚醒：丟前這2件事一定要做

智慧手機幾乎人手一支，但舊機處理若不慎，恐引發資安風險。近日有一名女子分享自身慘痛經驗，指出手機摔壞後直接交由通訊行回收，未料不到一個月，包含社群與影音平台帳號接連遭異地登入，甚至被盜用，讓她直呼「完全沒想到會這樣」。

安全帽放機車上變「蜂窩」 1500隻蜜蜂塞爆帽內超驚悚

春季正值蜜蜂分巢高峰期，竟發生安全帽變成蜂巢的驚人事件。一名女網友在社群平台分享，姊姊準備騎車時隨手拿起安全帽，沒想到手一伸進去卻感覺「毛毛刺刺」，下一秒立刻遭蜜蜂螫傷，仔細一看才發現整頂安全帽內竟塞滿密密麻麻的蜜蜂，畫面令人頭皮發麻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。