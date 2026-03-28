松山區公所電話「87878787」爆紅 網笑翻：罵人新用法？

一組看似「不太正經」的電話號碼，近日在社群平台Threads引發熱議。有網友分享一段對話，意外讓台北市松山區公所的電話「87878787」成為話題焦點，不少人直呼「太好記」，甚至衍生出各種玩笑說法。

原PO貼出一段對話指出，經理詢問「你知道松山區公所的電話嗎？」助理回覆不知道後，經理直接回「電話是87878787」，讓助理當場質疑「怎麼可能」，沒想到查證後竟屬實，原PO也笑稱，「以後罵人就可以說，你是松山區公所嗎？」

貼文曝光後引發網友熱烈回應，有人笑說「這樣很難忘記電話」、「是個87、4個87」、「突然就記住松山區公所的電話了」，還有人打趣表示「撥到一半會忘記撥到第幾個87」、「松山區公所，很抱歉用這種方式認識你」。也有網友聯想到其他趣味地名，「這跟台中的『市政北七路』有異曲同工之妙」。

另有不少民眾表示「今天才發現這件事」、「松山人現在才知道」，甚至有人笑稱撥電話時手一直抖、笑到停不下來。

根據松山區公所官網資訊，其電話為(02)8787-8787，服務時間為週一至週五上午8時30分至12時30分、下午1時30分至5時30分。區公所主要辦理社會福利、健保申辦、民政與里鄰行政等業務，並提供育兒津貼、敬老卡申請、低收入戶與急難救助、健保IC卡代辦及社區發展等多項區域服務。