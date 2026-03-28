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外送訂單藏洋蔥！店家見常客資訊「感性吐1句」 網敲碗：我也想看

聯合新聞網／ 綜合報導
外送已成為不少人日常，但每一筆訂單背後，也隱藏著溫暖故事。示意圖／聯合報系資料照片
外送已成為不少人日常，但每一筆訂單背後，也隱藏著溫暖故事。示意圖／聯合報系資料照片

外送已成為不少人日常，但每一筆訂單背後，也隱藏著溫暖故事。一間咖啡店老闆分享一名顧客的訂單細節，發現他已經重複點24次餐點，讓店家忍不住感性發聲。

這間咖啡店老闆在社群平台「Threads」貼出一張外送訂單畫面，除了餐點內容外，上方還清楚標示該顧客為「常客（24份訂單）」，讓他直言「你可能不知道，但你其實默默撐著一間店的日常」，簡單一句話，卻道出小店經營的不易，也讓不少人看了相當動容。

貼文一出後，不少網友都表示「這個功能可以給一般用戶嗎？我也想看最常點的餐廳是哪間欸」、「原來後台看得到客人總共點過幾次嗎」、「上次訂餐店家寫了一句謝謝常來，還以為是記住我帳號了」、「去現場點了平常外送點的東西，結果被認出來直接被叫名字，害我很害羞」、「第一次知道這件事情，那老闆不就知道我很愛吃」、「願意一直回購就代表品質很穩定，讚喔」。

此外，留言區也有老闆分享「今天剛好有客人點到第100份訂單了，是我們第一位吃100次的客人，看到真的很感動」、「還沒遇過破百次的，但看到50次以上的客人都覺得很感恩」、「昨天有客人回購71次，眼睛也酸酸的，現在平台真的不好做」、「有些客人雖然沒來過現場，可是一直默默下單，我們其實都看得到」、「阿姨第301次的百香果綠茶！因為知道她太愛喝了，趕快跟她說一下以後不賣了」。

不過，外送平台的費用恐怕又將要有所調整，本站曾報導，東南亞平台巨頭Grab宣布，以6億美元收購foodpanda台灣業務，正式進軍台灣外送市場。這不僅是Grab首次跨出東南亞的重要布局，也讓原本已趨成熟的台灣外送產業，迎來關鍵轉折，未來在客戶優惠或店家營運費用上，都可能產生變動。

老闆 咖啡店 外送

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