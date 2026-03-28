郵局快捷為何這麼快？他搭高鐵驚見1幕 真相曝光了

郵局快捷郵件主打快速送達，甚至能做到當天寄、當天到，但背後運作方式讓不少人好奇。一名網友分享，自己搭高鐵時看到驚人一幕，才發現速度快其來有自，許多網友看了也大表驚訝。

這名網友在社群平台「Threads」表示，搭乘高鐵途中，意外看到郵差扛著一大袋郵件準備下車，當下才驚覺原來國內快捷郵件是透過高鐵運送。

貼文一出後，不少網友都表示「長知識了耶！辛苦郵差先生們了」、「原來國內快捷郵件是這樣送的」、「早上10點寄出，當天就送達」、「最快的車就是高鐵沒錯」、「一直在想怎麼這麼快送達，原來是高鐵」、「我也看過，當時覺得超酷」、「西部是搭高鐵，東邊或離島好像會搭飛機」、「目前正常遞送業者最快應該就是這個，半日配真的是很感謝他們」、「我也很常寄快捷！過年還沒休息超感人」。

事實上，根據中華郵政官網顯示，國內快捷郵件會依情況，採用「航空」或「路運」等方式優先處理，於最短時間內送達收件人。不過，也有部分限制，除了每件限重20公斤外，最大尺寸任何一邊均不得超過100公分，長+寬+高總和不得超過150公分。