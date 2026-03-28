手機摔壞交店家回收 她一個月後出事才驚醒：丟前這2件事一定要做

智慧手機幾乎人手一支，但舊機處理若不慎，恐引發資安風險。近日有一名女子分享自身慘痛經驗，指出手機摔壞後直接交由通訊行回收，未料不到一個月，包含社群與影音平台帳號接連遭異地登入，甚至被盜用，讓她直呼「完全沒想到會這樣」。

該名女子在Dcard發文表示，手機因高處墜落導致面板脫落、無法開機，當時認為設備已無法修復，因此購買新機後便將舊手機交由店家回收。由於螢幕無法顯示，她也認為內部資料難以讀取，並未特別進行重置或資料清除處理。

不過事後她發現，包含Netflix與Facebook帳號陸續出現異常登入，甚至密碼遭更改。進一步查詢才了解，即便手機螢幕損壞，主機板上的儲存晶片仍可能完好，只要透過外接設備或修復電路，仍有機會讀取手機內的個人資料，包含帳號資訊、金融資料及私人照片等。

該女子目前已緊急登出所有裝置、修改密碼並更換信用卡，同時呼籲大家，回收手機前務必確認資料已完全刪除。若設備無法開機，建議要求業者當場破壞主機板，例如鑽孔或折斷，以降低資料外洩風險，避免類似事件再次發生。

不少網友看到回應，「謝謝提醒，還好我的舊手機都留著，沒給業者回收」、「我一律不賣二手」、「我都恢復原廠後直接丟回收車，不拿去賣怕的就是這種狀況」、「直接丟回收車應該就報廢了吧」、「我30年前的手機無法充電我也不賣，又不缺那些錢」。